Werden sie das neue GZSZ-Traumpaar? "Geschichte nicht zu Ende erzählt"

Emily und Tobias kommen sich näher, aber werden sie auch ein Liebespaar? © RTL / Rolf Baumgartner

Nach einem ersten Kuss, bei dem der Alkohol ein gehöriges Wörtchen mitgeredet hatte, schienen sich die beiden zunächst auf ihre berufliche Zusammenarbeit zu konzentrieren, zumal Emily auch keinen Kleinkrieg mit Katrin anzetteln wollte.

Und doch hat sich bei der brünetten Beauty die Sicht auf den Bauleiter nach und nach verändert: Ob gewollt oder nicht, beginnt sie etwas für Katrins Ex zu empfinden.

Nach einer gemeinsamen Stunde in einem Flugsimulator hatte Frau Wiedmann offenbar tatsächlich auch Flugzeuge im Bauch, aber hat Tobias das überhaupt wahrgenommen?

Er "bekommt davon in seiner 'Single-Lebens-Blase' überhaupt nichts mit", deutete Darsteller Jan Kittmann (41) eine gewisse Ahnungslosigkeit bei der von ihm gespielten Figur in einem RTL-Interview an.

Das muss aber noch lange nichts heißen, denn der Schauspieler war sich auch sicher, "dass die Geschichte zwischen Emily und Tobias noch nicht zu Ende erzählt ist".