Das gibt's wohl nur bei GZSZ: Dieser Serien-Liebling war 17 Monate schwanger

Susan Sideropoulos (42) war in ihrer Rolle Verena Koch rund 17 Monate in Echtzeit schwanger. © RTL / Florian Reick

Susan Sideropoulos (42) ist vor einiger Zeit in neuer Rolle als Sarah Moreno zu der Daily Soap zurückgekehrt. Die 42-Jährige spielte ursprünglich von 2001 bis zu ihrem Serientod im Jahr 2011 jedoch besagte Verena.

Beim Betrachten alter Fotos fiel der Schauspielerin in einem RTL-Interview die lustige Anekdote ein. 2010 war Susan mit ihrem ersten Kind schwanger, was in die Story der Vorabendserie eingebaut wurde.

"Ein sehr emotionales Jahr für mich, vor und hinter der Kamera", erinnerte sich der GZSZ-Star zurück. "Ich hab wirklich bis kurz vor knapp gedreht, also ich glaube im März kam Joel und ich hab bis Februar noch gedreht."

Danach verschwand sie erst einmal in eine kurze Babypause, die rund vier Monate andauerte. Doch ihre Figur Verena hatte im Gegensatz zu der Darstellerin noch nicht entbunden.

"Der Super-GAU an der Geschichte, dass ich nach vier Monaten wiederkam ist: Ich war dann immer noch schwanger, also in der Serie", erzählte Sideropoulos.