GZSZ-Ehekrise bei den Gerners: Für Yvonne "bricht eine Welt zusammen"

Berlin - In der Ehe von Yvonne und Joachim hat es bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " schon öfter gekriselt - jetzt drohen sich die Serienlieblinge erneut zu entfremden.

Zwar hat sie sich während seiner vermeintlichen Demenzerkrankung rührend um ihren Professor gekümmert, allerdings "bricht für sie eine Welt zusammen, als sie erfährt, dass Jo Gerners eigene Tochter Matilda hinter der Vergiftung steckt ", erklärt Gisa Zach (50) in einem RTL-Interview .

Meistens war es Jo Gerners Schuld, wenn das Ehepaar seine Differenzen hatte. Schließlich ist es nicht fehlende Liebe, die ihnen im Weg stand oder steht, sondern es sind in der Regel moralische Bedenken, die Yvonne an der Partnerschaft zweifeln lassen.

Yvonne und Michi rocken gemeinsam die Bühne. © RTL / Anna Riedel

Jo sei zwar auch von dem verletzt, was seine Tochter ihm angetan hat, für ihn seien zwei Dinge aber wichtiger, wie Zach berichtet: "Sein Ruf und die Rache an Zoe haben oberste Priorität!"

Und da er sich dafür wieder einmal die Hände schmutzig machen muss und gegen den Moralkompass seiner Gattin verstößt, beginnt er, "Yvonne aus seinen Plänen auszuschließen, weil er ahnt, dass sie damit nicht einverstanden wäre", schildert die 50-Jährige.

Daher fühle sich Yvonne immer mehr von Gerners Leben ausgeschlossen und finde auch keinen Zugang mehr zu ihm. Ob die Ehe der beiden diesmal tatsächlich vor dem Aus steht, wollte der GZSZ-Star aber natürlich nicht verraten.

Yvonne sucht derweil Ablenkung und landet dabei einmal mehr in den Armen von Michi - nach einem vermeintlichen Schäferstündchen verschlägt es sie jetzt auf die Bühne. "Yvonne und Michi tauchen ganz unerwartet in die Schlagerwelt ein! Das macht unfassbar viel Spaß", kündigt Gisa Zach an.

