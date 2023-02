GZSZ-Emily macht Liebes-Beichte: Für diesen Mann schlägt ihr Herz

Emily offenbart Sascha, dass sie immer noch Gefühle für Sascha hat. © RTL / Rolf Baumgartner

Rückblick: Die Fronten schienen geklärt. Sascha beobachtete, wie sich Emily und Paul näher kamen und küssten. Zu viel für ihn, der Emily, Lilly und Nihat daraufhin bei der Polizei verpfiff.

Der Polizist wollte nach seinem gebrochenen Herzen die Designerin im Knast sehen. Nach dem Verrat lag Saschas und Emilys Glück in Scherben, ihre Liebesgeschichte schien beendet. Außerdem hatte die Mama von Kate längst mit deren Papa Paul abgeschlossen.

Umso überraschender, als Sascha plötzlich bei Emily vor der Tür stand und ihr seine Gefühle offenbarte: Er liebt sie noch immer. Doch wie stehen die Chancen auf ein Liebes-Comeback?

Wie die GZSZ-Vorschau zeigt, steht Emily offenbar nicht mehr zwischen den Männern. Als sie telefoniert, betritt Paul den Laden.

"Hey, ich habe auf Kaffee gehofft", lässt sie ihn wissen. Da ahnt sie noch nicht, was es mit dem Besuch auf sich hat. "Ich weiß, es geht mich ja nichts an, aber ich muss dich das einfach fragen", eröffnet Paul das Gespräch und fragt: "Läuft da wieder was mit Sascha?"

Ihm fällt diese Konfrontation sichtlich schwer. "Ich habe gesehen, wie ihr telefoniert habt."