GZSZ-Geständnis: Gibt es doch noch eine Chance für Emily und Sascha? "Ich liebe Dich!"

Berlin - Emily (gespielt von Anne Menden, 37) steht bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " zwischen zwei Männern: Paul (Niklas Osterloh, 33) will nach der Scheidung ihr Herz zurückerobern und auch Sascha (Daniel Noah, 36) hat noch Gefühle für sie.

"Ich konnte Dir einfach nicht mehr vertrauen! Ich wusste nicht mehr, was die Wahrheit ist", versucht Sascha seine Handlungsweise zu rechtfertigen, woraufhin seine Ex-Freundin wissen will, woher er denn jetzt die Wahrheit kenne.

"Und deswegen verrätst Du mich? Ich hab Dir gesagt, dass da nichts ist, ich hab Dich angebettelt, mir zuzuhören", erinnert Emily ihn noch einmal an das Verhör bei der Polizei .

Doch die Designerin hatte eigentlich gefühlsmäßig längst mit dem Tischler abgeschlossen und ihr Herz einem anderen Mann geschenkt: Sascha! Nach dessen Verrat liegt ihre Beziehung allerdings in Scherben und ausgerechnet jetzt beichtet der Kommissar ihr seine Gefühle und überfordert die brünette Beauty sichtlich damit, wie eine GZSZ-Vorschau zeigt.

Die beiden Männer hatten Emily, Lilly (Iris Mareike Steen, 31) und Nihat (Timur Ülker, 33) gemeinsam aus Martins (Oliver Franck, 47) Fängen befreit . Paul unterstützt seine Ex seitdem, wo er nur kann. Dabei kommen sich die zwei erneut näher und Paul macht sich Hoffnungen auf ein Liebes-Comeback.

Emily wird schwach und landet wieder mit Sascha im Bett. © RTL / Rolf Baumgartner

"Als ich erfahren habe, dass Ahrens noch lebt ... ich dachte, Du wärst tot", erklärt er ihr. "Ich hatte noch nie in meinem Leben so eine Scheißangst!"



"Frag mich mal", entgegnet Emily mit Tränen in den Augen, "Du hättest mich ins Gefängnis gebracht, ohne Rücksicht auf meine Tochter", wirft sie ihm vor. "Und jetzt stehst Du hier und denkst, es ist alles wieder okay? Was stimmt eigentlich nicht mit Dir?", fragt sie verzweifelt.

Saschas Antwort darauf überrascht: "Eine Menge", lässt er sie wissen und scheint bereit zu sein, sich ihr (und den Zuschauern) zu öffnen und sein Seelenleben preiszugeben.

Emily weiß sich jedoch nicht anders zu helfen und knallt ihm die Tür vor der Nase zu, bevor sie vollends in Tränen ausbricht. Allerdings scheint Saschas Beichte doch etwas bei der Vleder-BAG-Gründerin zu bewirken, denn ein Vorschaubild zeigt bereits, dass die beiden wieder miteinander im Bett landen.

Wie es letztendlich zu der erneuten Annäherung kommt, erfahrt Ihr immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.