GZSZ-Erik beichtet seine Gefühle: "Bin ihr zu nahe jetreten"

"Was geht'n mit Sarah?", will der Eventmanager wissen und stellt fest, dass zwischen den beiden gerade Eiszeit herrscht. "Ihr wart doch so dick. Plötzlich zieht sie aus?", hakt er nach.

Wenn sie in seiner Nähe ist, kann der Koch kaum einen klaren Gedanken Fassen, was das Zusammenleben in der WG nicht gerade leicht oder besser gesagt nahezu unmöglich macht.

John (M.) bemerkt die Spannungen zwischen Erik und Sarah. © RTL / Rolf Baumgartner

Schließlich gibt der Ex-Knacki nach. "Man, ick bin ihr zu nahe jetreten", gibt er zähneknirschend zu. "Ick mag se, 'n bisschen zu sehr", beichtet er seinem Gegenüber die Gefühle für seine Mitbewohnerin.

"Ach Erik", entgegnet John und verdeutlicht mit einem Seufzen sein Unverständnis für dessen Gefühlschaos.

"Dit is doch allet nur in meinem Kopf und es is doch jar nüscht passiert", stellt Tonis Freund klar. "Aber natürlich hat se jetzt nich mehr so'n Bock auf mich", ergänzt er.

"Und deshalb ist sie ausgezogen?", fragt sein Kumpel nach, was Erik bestätigt. "Vielleicht war ja doch nicht 'nichts', was meinst Du mit 'zu nahe getreten'", will John ganz genau wissen, was vorgefallen ist.

