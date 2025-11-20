GZSZ: Fremdgeh-Sex erschüttert Kolle-Kiez: "In dieser Situation kann er nur verlieren"

Berlin - Kaum verheiratet und schon wird er zum Betrüger. Bei GZSZ deutet sich die nächste große Liebes-Krise an. Es kommt zu einem fatalen Fehltritt : Erik hat Sex mit Matilda.

In der Mauerwerksküche geht es heiß her. © RTL

Ausgerechnet Erik. Mit Toni hat er seine absolute Traumfrau gefunden. Nach langem Hin und Her gab der Koch der Polizistin in Dänemark in vertrauter Zweisamkeit erst kürzlich das Jawort - und dennoch kommt der Ex-Knacki einfach nicht von Matilda weg.

Die Anziehung ist einfach zu groß. Das muss sich auch Erik eingestehen. In der Mauerwerksküche lassen sie die Laken glühen.

Nur ein Ausrutscher oder steckt da doch mehr dahinter? "Diesen Schritt kann Erik sich zum Teil selbst nicht erklären. Seine Gefühle für Matilda sind schleichend gewachsen, bis ein Moment kam, gegen den er sich nicht mehr wehren konnte. Seine emotionale Not ist riesig: Er hat den Menschen, den er am meisten liebt - Toni - hintergangen und betrogen, ohne das jemals zu wollen", erklärt GZSZ-Star Patrick Henrich (40).

Jetzt dürfte das Gefühlschaos erst recht perfekt sein. Schon vor einiger Zeit merkte Erik, dass er mehr für Matilda empfindet, als ihm lieb war. Während er sich dann klar für Toni entschied, lenkte sich die Gerner-Tochter mit Nihat wieder ab, das Geisel-Drama aber führte sie wieder zusammen - und droht nun, das Traumpaar zu zerstören?

"Obwohl er weiß, dass er Toni liebt, weiß er genauso, dass da etwas zwischen ihm und Matilda ist, das sich nicht mehr ignorieren lässt", so der Schauspieler weiter.