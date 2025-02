GZSZ: Ist die Beziehung von Flo und Jonas wegen Nina am Ende?

"Das mit Nina ist einfach so passiert", versichert sie Jonas, der jetzt aber erst recht hellhörig wird. "Also war da doch noch mehr als ein Kuss?", hakt er verbittert nach.

"Du bist schon seit Wochen so komisch zu mir und gehst mir ständig aus dem Weg und jetzt weiß ich auch warum", wirft Jonas seiner Freundin vor, die nach eigener Aussage selbst nicht wisse, was mit ihr los ist.

Obendrein plagt sie das schlechte Gewissen, denn schließlich ist sie ja noch mit Jonas zusammen. Also entschließt sie sich dazu, ihrem Freund endlich die Wahrheit zu gestehen.

Aus ihrer anfänglichen Schwärmerei für Señora Navarro sind echte Gefühle geworden, die sie nicht länger leugnen kann und will.

Jonas ist enttäuscht, als er von Flo die Wahrheit erfährt. © RTL / Rolf Baumgartner

"Nein, nein - ich meine, dass ich sie gut finde", stammelt sie, ohne eine passende Erklärung zu finden. "Seit wann?", fällt ihr der DJ ins Wort. Wieder kann Flo nur schweigen.

Daraus schließt Jonas, dass das wohl schon eine ganze Weile andauern müsse. "Und Du sagst mir nichts?", fragt er schwer enttäuscht. "Ich dachte, das ist eine Spinnerei", verteidigt sie sich.

Davon ist Marens Sohn aber offenbar nicht überzeugt: "Oder aber auch nicht", bezweifelt er traurig, wendet sich von Flo ab und lässt sie allein auf der Straße zurück, während sie ihm verzweifelt hinterherschaut.

Flo will ihre Beziehung aber nicht so schnell aufgeben. Ob eine vorübergehende Trennung den beiden helfen kann, wie Nina auf diese Neuigkeit reagiert und ob sie vielleicht doch auch mehr für Flo empfindet, als sie sich eingestehen will, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.