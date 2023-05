GZSZ: Jo Gerner will seine Yvonne am Hochzeitstag überraschen, doch das geht gewaltig schief

Einzig seine Frau fehlt noch, um einen gemütlichen Abend miteinander zu verbringen und so sitzt Gerner allein am gedeckten Tisch und wartet auf seine Herzdame. "Sie müsste jeden Moment da sein", versichert er dem wartenden Kellner.

Herrscht nach Yvonnes Fauxpas Eiszeit im Hause Gerner-Bode? © RTL / Rolf Baumgartner

In der Zwischenzeit hat Jo das Warten satt und ruft seine Frau an. "Professor, na bist Du fertig mit Deinem Termin", brüllt sie so laut in ihr Handy, dass Jo sich erschreckt.

"Yvonne, hörst Du mich? Wo bist Du denn?", will Joachim wissen, woraufhin sie ihm erklärt, dass sie im Mauerwerk sei, um in den Geburtstag von Tobias reinzufeiern.

"Verstehe, wann kommst Du denn nach Hause?", fragt ihr Mann daraufhin nach. "Nicht vor Mitternacht logischerweise, wir müssen ja noch anstoßen", gibt sie ihm zu verstehen. "Ah ja, dann feier' noch schön", erwidert Gerner enttäuscht.

Yvonne versucht ihn in ihrer Partylaune zwar noch dazu zu bewegen, zu der Feier zu stoßen, doch das lehnt Gerner dankend ab. "Eigentlich hatte ich heute Abend was anderes vor", lässt er seine Frau wissen, bei der der Groschen noch immer nicht fällt.

Schließlich verabschieden sich die beiden voneinander: "Ich liebe Dich, Professor und ich würde Dich jederzeit noch mal heiraten", brüllt sie sichtlich angeheitert wie zum Hohn in den Hörer. "Ich Dich auch", antwortet Joachim, bevor er bedröppelt auflegt. "Sie haben Feierabend", informiert er den Kellner.

Diese Überraschung ist also gehörig in die Hose gegangen. Ob Jo Yvonne diesen Fauxpas lange vorhalten wird, und wie sie das Versäumnis wieder gutmacht, erfahrt Ihr immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit bei RTL+.