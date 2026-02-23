GZSZ: Jonas ist fassungslos, als er diese Nachricht erhält
Berlin - Jonas wäre bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" beinahe an einer Blutvergiftung gestorben und will den Verursacher verklagen. Der will den Spieß aber umdrehen.
Aus Eifersucht hatte Adrian Hohenberg den DJ nach Joachims Geburtstagsparty feige attackiert, aus dem Rollstuhl gestoßen und hilflos auf der Straße liegen gelassen.
Ohne sein Wissen, zog sich Marens Sohn bei dem Angriff eine Wunde am Oberschenkel zu, die sich stark entzündete und die Sepsis auslöste, von der er wegen seiner Lähmung nichts mitbekam.
Johanna entdeckte ihn gerade noch rechtzeitig und ließ ihn ins Jeremias einliefern. Im Krankenhaus reift in Jonas der Entschluss, seinen Angreifer zu verklagen und er erhält sogar rechtlichen Beistand von Gerner, obwohl der Vater von Adrian dessen Geschäftsfreund ist.
Doch die Hohenbergs lassen sich nicht so leicht beeindrucken und schlagen auf fiese Art und Weise zurück, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Nach überstandener Infektion verlässt Lillys Bruder gerade in Begleitung von Johanna das Krankenhaus und läuft dabei Jessica in die Arme. Jonas bedankt sich bei der Krankenschwester für die Betreuung und umarmt sie zum Abschied.
Jonas droht Klage wegen Verleumdung
"Übrigens super, dass Du diesen Idioten angezeigt hast", lobt sie ihren Patienten für dessen Courage. "Ich hoffe, der kassiert eine richtig fette Strafe", betont Jessi. "Wie kann man so etwas machen, ich check's immer noch nicht", wirft Johanna fassungslos ein.
"Der Arsch hat sich mit dem Falschen angelegt", zeigt sich ihr Freund kämpferisch und erhält Zuspruch und einen High Five von der Krankenpflegerin, bevor sie sich endgültig von den beiden verabschiedet.
Just in diesem Moment bekommt Johanna eine Nachricht von ihrem Vater. "Was ist?", fragt Jonas besorgt, weil sich seine Freundin plötzlich so merkwürdig verhält.
"Papa schreibt: Adrian und sein Vater drohen mit einer Gegenanzeige", erklärt sie Jonas, der nachhakt, mit welcher Begründung diese Klage erfolgen soll. "Verleumdung", klärt ihn Johanna auf, "angeblich hast Du Dir das alles nur ausgedacht." Als er die Begründung erfährt, versteht der Rollstuhlfahrer die Welt nicht mehr, schließlich ist er doch das Opfer!
Ob sich Jonas von der angedrohten Gegenklage einschüchtern lässt oder trotzdem gerichtlich gegen Adrian Hohenberg vorgehen wird, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner