GZSZ: Zoe stellt Laura und John eine Falle und sieht rot
Berlin - Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" spitzt sich der Konflikt zwischen Zoe, Laura und John weiter zu und dann scheint auch noch ihre Beziehung zu Carlos zu zerbrechen.
Der Club-Besitzer und seine Frau spielen der Ex-Agentin eine Trennung vor, um insgeheim ein Druckmittel gegen ihre Erzfeindin zu finden. Doch die Fassade bröckelt, denn Zoe hat längst Lunte gerochen.
Um endlich Gewissheit zu haben, stellt sie ihren Kontrahenten eine Falle. "Zoe spürt, dass sich etwas zusammenbraut", erklärt Lara Dandelion Seibert (33) in einem RTL-Interview. Bei der ehemaligen Profi-Killerin schrillen sämtliche Alarmglocken und sie braucht endlich Gewissheit, dass etwas faul ist.
Achtung, Spoiler!
"Zoe fingiert einen Notruf von John an Laura. Und tatsächlich: Laura fährt sofort los. Kurz darauf fallen sich die beiden in die Arme", beschreibt der GZSZ-Star das Vorgehen ihrer Figur, die alles aus dem Auto beobachtet. "In diesem Moment weiß sie: Sie hatte recht. Alles war eine Show. Und sie ist das Ziel."
In der Folge sieht Zoe rot. Sie lässt sich provozieren und geht auf Laura los - eine Attacke, die sie teuer zu stehen kommen könnte. "Nach dem Angriff auf Laura weiß Zoe selbst, dass sie einen Fehler gemacht hat", betont die Schauspielerin.
Nach Attacke auf Laura steht Zoes Familienglück auf dem Spiel
Denn Laura und John wollen den Übergriff nutzen, um Claras Mutter das Sorgerecht streitig zu machen. Sie dokumentieren die Verletzungen, um Anzeige zu erstatten.
Immerhin glaubt Zoe dadurch wieder Carlos, dessen vermeintlicher Seitensprung offenbar fingiert gewesen ist, um einen Keil zwischen die beiden zu treiben.
Dennoch steht ihre gemeinsame Zukunft nach der Attacke auf Johns Frau auf dem Spiel. Wird es jetzt also doch Zeit für die Flucht? Zumal nach dem Fund von Alvaros Leiche auch die Angst vor der Polizei wächst. Und es kommt sogar noch schlimmer.
"Das investierte Kryptogeld ist komplett verloren. Sie stehen vor dem Nichts", blickt die 33-Jährige voraus. "Zoe weiß einen Weg, schnell an Geld zu kommen. Doch dafür müsste sie wieder in ihre kriminelle Vergangenheit eintauchen", deutet Lara Dandelion Seibert drastische Maßnahmen an.
Zoe hat längst wieder in den Agenten-Modus geschaltet. Wie weit sie für ihr Familienglück gehen wird, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL