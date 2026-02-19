GZSZ: Zoe stellt Laura und John eine Falle und sieht rot

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " spitzt sich der Konflikt zwischen Zoe, Laura und John weiter zu und dann scheint auch noch ihre Beziehung zu Carlos zu zerbrechen.

Zoe (l.) kommt ihrer Erzfeindin Laura auf die Schliche. © RTL / Bernd Jaworek

Der Club-Besitzer und seine Frau spielen der Ex-Agentin eine Trennung vor, um insgeheim ein Druckmittel gegen ihre Erzfeindin zu finden. Doch die Fassade bröckelt, denn Zoe hat längst Lunte gerochen.

Um endlich Gewissheit zu haben, stellt sie ihren Kontrahenten eine Falle. "Zoe spürt, dass sich etwas zusammenbraut", erklärt Lara Dandelion Seibert (33) in einem RTL-Interview. Bei der ehemaligen Profi-Killerin schrillen sämtliche Alarmglocken und sie braucht endlich Gewissheit, dass etwas faul ist.

Achtung, Spoiler!

"Zoe fingiert einen Notruf von John an Laura. Und tatsächlich: Laura fährt sofort los. Kurz darauf fallen sich die beiden in die Arme", beschreibt der GZSZ-Star das Vorgehen ihrer Figur, die alles aus dem Auto beobachtet. "In diesem Moment weiß sie: Sie hatte recht. Alles war eine Show. Und sie ist das Ziel."

In der Folge sieht Zoe rot. Sie lässt sich provozieren und geht auf Laura los - eine Attacke, die sie teuer zu stehen kommen könnte. "Nach dem Angriff auf Laura weiß Zoe selbst, dass sie einen Fehler gemacht hat", betont die Schauspielerin.