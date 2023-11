GZSZ: Paris-Special spaltet Fans, aber in einem sind sich alle einig

Das Special von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in Paris hat die Fans mit gemischten Gefühlen zurückgelassen, aber viele wünschen sich Saschas Rückkehr.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Am gestrigen Donnerstag war es so weit: Das lang angekündigte Spielfilm-Special von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in Paris ist über die Mattscheiben geflimmert und hat die Fans mit gemischten Gefühlen zurückgelassen.

John hat sich auf unbeschwerte Tage mit Laura in Paris gefreut ... © RTL / Anna Riedel Während die Event-Episode von vielen Nutzern bei Instagram gefeiert wurde, gab es auch eine Menge Kritik an der Doppelfolge in der Stadt der Liebe. "Super war's" oder "Ich liebe diese Folge" und "Die Sendung war richtig genial", freuten sich viele User. Einige konnten offenbar gar nicht genug von dem Gesehenen bekommen. "Hätte noch eine Stunde länger gehen können" oder "Ich will noch Stunden weiter gucken", hieß es beispielsweise in den Kommentarspalten und zu den diversen Special-Beiträgen waren auch jede Menge Herzen zu sehen. Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ) GZSZ: Fliegt Tonis Schmerzmittel-Sucht jetzt auf? Allerdings gab es auch viele Gegenstimmen, die die Episode zu lang und die Handlung an sich zu langatmig und langweilig, teilweise sogar unglaubwürdig fanden. Letzteres galt womöglich für den angeblichen Profikiller, der sich eher als dümmlich wirkender Schläger erwiesen hat. Welcher Auftragsmörder würde denn mit einer Waffe in der Hand weglaufen, anstatt auf seinen Verfolger zu schießen?

... bis ein ominöser Koffer ins Spiel kommt und die romantische Stimmung ruiniert. © RTL / Anna Riedel

Emily lernt den Barmann Luc kennen und verbringt mit ihm eine unbeschwerte Nacht in Paris. © RTL / Anna Riedel

Viele GZSZ-Fans fordern nach Paris-Abschied: "Wir wollen Sascha zurück!"

Sascha war bei seinem Wiedersehen mit Emily der heimliche Star des GZSZ-Specials. © RTL / Anna Riedel Und auch beim Showdown kam der Killer, der Saschas Freund Mohamed getötet hat, nicht sehr glaubwürdig rüber. Er schleicht sich langsam von hinten an Sascha heran, muss aber quasi direkt neben ihm stehen, um abzudrücken, sodass der Ex-Polizist ihn in letzter Sekunde noch entwaffnen kann? Damit sind wir aber auch schon bei einem der Lichtblicke: Sascha. Bei ihm waren sich so gut wie alle Fans einig: "Das einzig gute an dieser Folge war Sascha. Ohne ihn fehlt etwas in dieser Serie!", ließ eine Nutzerin wissen.

Und mit dieser Meinung stand die Dame bei Weitem nicht allein da. "Sascha soll zurückkommen" oder "Wir wollen Sascha zurück!" und "Lasst Sascha mit Emily glücklich werden, liebe Autoren, und nicht immer so viel Drama schreiben", lauteten nur einige der Kommentare, die seine Rückkehr forderten. Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ) GZSZ-Intrige spitzt sich zu: "Dafür gehe ich ins Gefängnis" Schauspieler Daniel Noah (36) kündigte bereits an, dass seine Rolle erst einmal abgedreht sei, ließ sich aber auch eine Hintertür offen: "Wer weiß, vielleicht bringt ihn die eine oder andere Geschichte ja noch mal zurück", ließ er durchblicken.

Emily lässt sich bei einer großen Modenschau in Paris auf der Bühne feiern, bis sie Sascha im Publikum entdeckt. © RTL / Anna Riedel

Laura (M.) verteilt ihr Geld unter den Parisern, um Chaos zu erzeugen und Emily vor einem Killer zu retten. © RTL / Anna Riedel

Viel Leidenschaft in Paris: Steht den Bachmanns demnächst Nachwuchs ins Haus?