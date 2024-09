GZSZ: Katrin und Lars bringen die Laken zum Glühen

Berlin - In der kommenden Woche geht es bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " heiß her, denn Katrin geht auf Tuchfühlung mit Lars.

Katrin erliegt Lars' Charme. © RTL/Rolf Baumgartner

Im Grunde war es nur eine Frage der Zeit, bis die beiden gemeinsam in der Kiste landen. Immerhin vergeht kaum ein Tag, in dem sich nicht ihre Pfade im Kolle-Kiez kreuzen.

Auch wenn sie Lars eine klare Absage erteilt und einen Kaffee zu zweit von vornherein ausschlägt, lässt der Mediziner nicht locker. "Wir können den Programmpunkt auch gerne überspringen", geht er in die Flirt-Offensive und macht keinen Hehl aus seiner Begierde.

Was zunächst plump klingt, spielt Katrin in die Karten. Sie nutzt die Gunst der Stunde und lässt sich auf Lars ein. Was dieser nicht weiß: Er ist nur Mittel zum Zweck. Mit einem Schäferstündchen will Katrin die Erinnerung an ihren Ex Tobias aus ihrem Gedächtnis streichen.

Die Trennung war unausweichlich, da sie ihm nicht mehr vertrauen konnte, nachdem er ihr vor Gericht in den Rücken gefallen war. Auch ihre Bitte um eine zweite Chance blieb nichts als ein Luftschloss und verpuffte.