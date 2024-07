GZSZ: Liebescomeback bei diesem Traumpaar oder gefährlicher Rückfall?

Katrin bittet Tobias um eine zweite Chance. © RTL / Rolf Baumgartner

Tobias war der erste Mann, auf den sich die sonst so toughe Geschäftsfrau nach dem Tod ihrer großen Liebe Till "Bommel" Kuhn eingelassen hatte.

Nach schier endlosem Hin und Her mit vielen Problemen und Rückschlägen liefen die zwei schließlich doch noch in den Hafen der Ehe ein und schienen ihr gemeinsames Glück gefunden zu haben.

Doch nach ihrer Intrige gegen Carlos fühlt sie sich von Tobias hintergangen, während er sich aufgrund seiner finanziellen Probleme nicht mehr mit ihr auf Augenhöhe sieht.

Katrin leidet sehr unter der Trennung. Sie springt sogar über ihren eigenen Schatten und bittet Tobias um eine zweite Chance, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

"Ich will nicht, dass das so endet mit uns", erklärt sie ihm mit gebrochener Stimme, als sie plötzlich vor seiner Tür steht. "Ich will nicht, dass das überhaupt endet, ich vermisse Dich!"