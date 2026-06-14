GZSZ-Hochzeit während Mordermittlung: Für wen die Glocken läuten sollen

Berlin - Ausgerechnet während der Kolle-Kiez bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " von einem Doppelmord erschüttert wird, plant Jessica den schönsten Tag ihres Lebens.

Philip und Jessica wollen sich trotz der mörderischen Vorkommnisse das Jawort geben. © RTL / Rolf Baumgartner

Zwar war die Krankenschwester schon einmal mit dem kürzlich verblichenen Carlos verheiratet, doch als dessen Firma pleite ging und er in den Knast wanderte, ließ sich die Blondine scheiden und kam nach Berlin.

Mit Philip soll jetzt alles anders werden. Der Chefarzt ist eine "solide Partie" und auch in Jessys Leben ist inzwischen Ruhe eingekehrt. Der Traumhochzeit steht also eigentlich nichts mehr im Weg, oder doch?

Ein Vorfall wirft einen Schatten auf die geplante Trauung und der Braut in spe scheinen auf den letzten Drücker noch Zweifel zu kommen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

"Morgen wird mein Hochzeitskleid zur Anprobe geliefert, wenn du Zeit hast?", bittet sie Nina um Unterstützung, die ihrer Schwester bei den Vorbereitungen gern behilflich ist.

Doch dann gibt es ein erstes Problem: "Mein Hochzeitskleid hängt beim Zoll fest", informiert die Heiratswillige Toni. Am Ende geht dann aber doch alles gut: "Auf den Zoll, der doch noch das Kleid rausgerückt hat", bringt die Polizistin einen Toast aus, bevor sie mit Mutter und Tante anstößt.