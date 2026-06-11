GZSZ: Was verheimlicht Katrin?

Berlin - Hat Katrin bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " am Ende doch etwas mit dem Mord an Zoe zu tun, oder warum wird sie erpresst?

Der Erpresser verlangt von Katrin 50.000 Euro für sein Schweigen. © RTL / Rolf Baumgartner

50.000 Euro fordert ihr Erpresser Gassler und droht, sie anderenfalls auffliegen zu lassen. Zunächst will sich die Agentur-Chefin nicht auf die Forderung einlassen, knickt schließlich aber doch ein und zahlt die Summe.

Dann der Schock: Gassler meldet sich erneut bei ihr und fordert mehr Geld. Jetzt ist guter Rat teuer, denn wer garantiert ihr, dass er nicht weitere Forderungen stellt, wenn sie erneut nachgibt.

Wieder gibt sich die Flemming als unnachgiebig. Schließlich würde ihr Erpresser ja auch untergehen, wenn er sie auffliegen lässt. Aber natürlich hat er weniger zu verlieren, als Katrin. Als Beweis händigt er ihr ausgedruckte Chatverläufe aus, die sie schwer belasten.

Nach einem Familienessen, bei dem sie die ganze Zeit abwesend wirkt, stellt Joachim seine Ex-Frau zur Rede, wie die GZSZ-Vorschau zeigt. Nachdem sie zunächst noch versucht, sich aus der Affäre zu ziehen, zeigt sie ihm schließlich das Beweismaterial, das ihr der Erpresser gegeben hat.