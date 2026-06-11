GZSZ: Was verheimlicht Katrin?
Berlin - Hat Katrin bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" am Ende doch etwas mit dem Mord an Zoe zu tun, oder warum wird sie erpresst?
50.000 Euro fordert ihr Erpresser Gassler und droht, sie anderenfalls auffliegen zu lassen. Zunächst will sich die Agentur-Chefin nicht auf die Forderung einlassen, knickt schließlich aber doch ein und zahlt die Summe.
Dann der Schock: Gassler meldet sich erneut bei ihr und fordert mehr Geld. Jetzt ist guter Rat teuer, denn wer garantiert ihr, dass er nicht weitere Forderungen stellt, wenn sie erneut nachgibt.
Wieder gibt sich die Flemming als unnachgiebig. Schließlich würde ihr Erpresser ja auch untergehen, wenn er sie auffliegen lässt. Aber natürlich hat er weniger zu verlieren, als Katrin. Als Beweis händigt er ihr ausgedruckte Chatverläufe aus, die sie schwer belasten.
Nach einem Familienessen, bei dem sie die ganze Zeit abwesend wirkt, stellt Joachim seine Ex-Frau zur Rede, wie die GZSZ-Vorschau zeigt. Nachdem sie zunächst noch versucht, sich aus der Affäre zu ziehen, zeigt sie ihm schließlich das Beweismaterial, das ihr der Erpresser gegeben hat.
Jo Gerner entsetzt über Katrins Geheimnis: "Du hast einen Killer engagiert?"
"Ich hab mich so hilflos gefühlt. Ich hatte Angst um Johanna. Ich war so wütend", erklärt sie Joachim, wie sehr sie Zoes missglücktes Bombenattentat verängstigt hat.
"Ich wollte Zoe stoppen, egal wie", betont die sonst so toughe Geschäftsfrau verschreckt, während er das Material sichtet.
"Du hast einen Killer engagiert?", fragt Gerner fassungslos. Nach einem Moment des Schweigens versichert Katrin ihrem Partner in Crime, dass sie dennoch nichts mit Zoes Tod zu tun hat und fordert sein Vertrauen.
Jo glaubt an ihre Unschuld und gemeinsam löst das Duo schließlich auch das Erpresser-Problem. Katrin schwört ihm hoch und heilig, dass es von nun an keine weiteren bösen Überraschungen geben werde, aber verheimlicht sie womöglich doch noch etwas anderes?
Die Crime-Story steuert mit großen Schritten auf ihren Showdown zu, der am 22. Juni in einer Doppelfolge mit einem großen Knall enden soll. Welche Wendungen es bis dahin noch geben wird, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner