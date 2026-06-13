Doppelmord bei GZSZ, aber es geht noch schlimmer
Berlin - Seit Wochen hält bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" der Mord an Zoe die Zuschauer in Atem. Jetzt ist sogar noch ein Doppelmord daraus geworden. Dennoch ist das nicht die schlimmste Mordserie der Daily Soap.
Geht im Kolle-Kiez ein Serienmörder um? Klar ist, dass Zoe und ihr Mann mit derselben Waffe erschossen wurden. Allerdings könnten am Ende trotzdem zwei Täter dahinter stecken.
Und dass es sich um einen Psychokiller handelt, kann wohl auch ausgeschlossen werden, denn nachdem auch Carlos das Zeitliche gesegnet hat, wirft sein Mörder oder seine Mörderin die Waffe ins Wasser und verbrennt wichtiges Beweismaterial.
Es sieht also alles nach einem Täter aus, der die beiden Attentate eiskalt geplant hat. Gleichwohl versetzten die Morde die Kiezbewohner natürlich in Angst und Schrecken und Misstrauen ist an der Tagesordnung.
Und doch ist es nicht die schlimmste Mordserie, die die beliebte Vorabendserie erschüttert. Diese spielte sich nämlich bereits ziemlich zu Beginn von GZSZ ab, genauer gesagt im Jahr 1993.
Damals fielen dem sogenannten "Strumpfhosenmörder" gleich fünf Protagonisten zum Opfer. Tobias Gericke, der von Marcus Ulbricht (55) gespielt wurde, erwürgte seine Opfer mit einer Strumpfhose. Wegen psychischer Komplexe hatte er einen krankhaften Hass auf Frauen entwickelt.
Der "Strumpfhosenmörder" Tobias Gericke hat bei GZSZ fünf Opfer auf dem Gewissen
So brachte er nacheinander Hilda Berg, Yasemin Mutlu und Diana Richter um. Er nutzte seine Arbeit im Fitness-Studio, um an die Schlüssel der Frauen zu kommen, die er sich nachmachen ließ, um sich heimlich Zugang zu verschaffen.
Sein letztes Opfer war Tommy Walter, den er aus dem Weg räumen musste, da Richters Freund hinter sein Geheimnis kam. Gericke wurde schließlich beim Mordversuch an Milla Engel auf frischer Tat ertappt und zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.
Bei einer Gefängnisüberführung gelang ihm jedoch die Flucht, sodass er den Kiez noch einmal terrorisieren konnte. Mit einer Autobombe wollte er sich an seinem Widersacher Heiko Richter rächen, ermordete dabei jedoch Iris Gundlach.
Anschließend wurde er von der Polizei immer weiter in die Enge getrieben, sodass seine Situation letztendlich ausweglos war und er sich selbst erschoss.
Damit endete das bis heute blutigste GZSZ-Kapitel. Neu am aktuellen Doppelmord ist jedoch, dass gleich zwei Hauptfiguren kurz nacheinander aus der Serie ausscheiden mussten.
Wer Zoe und Carlos letztendlich unter die Erde gebracht hat, erfährst Du im Showdown der Crime-Story am 22. Juni ab 19.40 Uhr in einer Doppelfolge bei RTL und schon eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Benjamin Kampehl