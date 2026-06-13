Doppelmord bei GZSZ, aber es geht noch schlimmer

Berlin - Seit Wochen hält bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " der Mord an Zoe die Zuschauer in Atem. Jetzt ist sogar noch ein Doppelmord daraus geworden . Dennoch ist das nicht die schlimmste Mordserie der Daily Soap.

Zuerst musste Zoe Lopez den Serientod sterben. © RTL / Anna Riedel

Geht im Kolle-Kiez ein Serienmörder um? Klar ist, dass Zoe und ihr Mann mit derselben Waffe erschossen wurden. Allerdings könnten am Ende trotzdem zwei Täter dahinter stecken.

Und dass es sich um einen Psychokiller handelt, kann wohl auch ausgeschlossen werden, denn nachdem auch Carlos das Zeitliche gesegnet hat, wirft sein Mörder oder seine Mörderin die Waffe ins Wasser und verbrennt wichtiges Beweismaterial.

Es sieht also alles nach einem Täter aus, der die beiden Attentate eiskalt geplant hat. Gleichwohl versetzten die Morde die Kiezbewohner natürlich in Angst und Schrecken und Misstrauen ist an der Tagesordnung.

Und doch ist es nicht die schlimmste Mordserie, die die beliebte Vorabendserie erschüttert. Diese spielte sich nämlich bereits ziemlich zu Beginn von GZSZ ab, genauer gesagt im Jahr 1993.

Damals fielen dem sogenannten "Strumpfhosenmörder" gleich fünf Protagonisten zum Opfer. Tobias Gericke, der von Marcus Ulbricht (55) gespielt wurde, erwürgte seine Opfer mit einer Strumpfhose. Wegen psychischer Komplexe hatte er einen krankhaften Hass auf Frauen entwickelt.