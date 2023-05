GZSZ: Kommen sich Luis und Moritz wieder näher?

Luis versucht zu beschwichtigen: "Sie wusste bestimmt nicht wie." Yvonnes Sohn traut seinen Ohren kaum und blafft seinen Freund an: "Was?! Wie schon?!" Ihm sitzt ein Kloß im Hals, als er anbringt: "Deine Schwester ist tot."

Die GZSZ-Vorschau zeigt bereits, wie aufgelöst Moritz ist. Die Ungewissheit setzt ihm deutlich zu. Verstört und mit Tränen in den Augen geht der Vereinsheim-Barkeeper die Straße entlang. Fast hätte ihn dabei ein Auto erfasst. Plötzlich kommt Luis angelaufen und nimmt ihn zur Seite.

Über all dem schwebt auch noch Lauras Verschwinden . Saß sie im Flieger, als ihr Flugzeug ins Mittelmeer stürzte? John steht dabei kurz vor dem Zusammenbruch .

Gibt es für Luis (l.) und Moritz noch ein Happy End? © RTL / Rolf Baumgartner

Moritz schluchzt, als Luis ihm emotional zur Seite springt: "Hey, guck mich an, keiner weiß, was mit Laura ist, und Yvonne versucht gerade, irgendetwas herauszufinden."

Das ist offenbar zu viel für Moritz, der der Situation entkommen will. "Wo willst du hin?", hält Luis seinen Freund am Ärmel fest und nimmt ihn anschließend in die Arme.

Wie es mit Luis und Moritz weitergeht, ob die Zeichen auf Neuanfang stehen und wie es um Lauras Schicksal bestellt ist, das erfahrt Ihr demnächst bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+).