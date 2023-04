GZSZ-Spoiler: Sieht so das Ende von Luis und Moritz aus? "Du hast alles kaputt gemacht"

Doch der erscheint erst am nächsten Morgen, woraufhin ein heftiger Streit entbrennt, der sich bis auf die Straße fortsetzt, wie eine GZSZ-Vorschau zeigt.

Dabei war es eigentlich das letzte Treffen mit Sebastian, denn Mo gelingt es endlich, sich von seinem Erpresser zu befreien. Das will er unbedingt mit Luis feiern und tafelt groß auf.

Der traut Moritz mittlerweile aber nicht mehr über den Weg und beschließt, ihn zu verfolgen. So kommt er seinem Freund schließlich auf die Schliche und erkennt die bittere Wahrheit.

Luis (r.) erfährt die bittere Wahrheit über Moritz und trennt sich von seinem Freund. © RTL / Rolf Baumgartner

"Ich weiß, ich habe Dich verletzt und belogen, Du hast das Recht, sauer zu sein", versucht Moritz sich zu entschuldigen, während er Luis auf dem Kiez folgt.

Der dreht sich jedoch blitzartig um und schreit seinen Partner an: "Was? Soll ich Dir vergeben? Alles halb so schlimm? Du hast hinter meinem Rücken mit einem anderen Typen gefi***! Wie oft hast Du mir versprochen, dass das nie passieren wird?", wirft er Moritz wutentbrannt vor.

Der versucht trotzdem seinen Freund aufzuhalten: "Hey, ich will Dich nicht verlieren! Man, ich liebe Dich!", beteuert er und hält ihn an der Schulter fest.

Luis will davon jedoch nichts hören: "Du hast alles kaputt gemacht, Du und Deine scheiß Lügen", gibt er Mo zu verstehen, bevor er einen Schlussstrich zieht. "Das war's, es ist aus!", knallt er dem verbitterten Moritz an den Kopf und lässt ihn vor dem Mauerwerk stehen.

Das ganze Drama könnt Ihr in voller Länge am kommenden Donnerstag ab 19.40 Uhr bei RTL und schon jetzt auf RTL+ sehen.