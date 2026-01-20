GZSZ: Als Laura Zoes Worte hört, erstarrt sie vor Schreck
Berlin - Das Giftspritzen-Duell bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" spitzt sich weiter zu, und nachdem Zoe wieder freie Hand hat, schlägt sie gnadenlos zu, denn dieser Machtkampf ist noch lange nicht vorbei.
Durch einen Zufall erfuhr Laura von dem Geständnis ihrer Widersacherin und versuchte, es prompt in ihren Besitz zu bringen, um ein Druckmittel in der Hand zu haben.
Sie hatte allerdings nicht damit gerechnet, dass die Ex-Agentin bereits Lunte gerochen hatte und ihr auf den Fersen war. Bei der Suche nach dem Dokument wird Laura in der Bank von ihrer Kontrahentin niedergeschlagen, die nun selbst wieder im Besitz des belastenden Materials ist.
Als Jo Gerner davon erfährt, ist er außer sich, denn jetzt müssen insbesondere Katrin, Laura, John und er selbst Zoes Rache fürchten. Und die lässt auch nicht lange auf sich warten.
Ausgerechnet bei Lauras Geburtstagsessen bricht Yvonne mit Magenkrämpfen zusammen und muss ins Krankenhaus. Dort trifft ihre besorgte Tochter auf Zoe, die ihr wahres Gesicht zeigt, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
"Wie schön, dass es Deiner Mutter schon wieder besser geht. Ist ja immer doof so was, vor allem, weil Du heute Geburtstag hast, oder? Sorry, habe ich eben vergessen: Herzlichen Glückwunsch", heuchelt das eiskalte Biest Anteilnahme.
Zoe bedroht Lauras Familie: "Man weiß ja nie, was passiert?"
Doch dann lässt sie ihre Maske fallen: "Aber vielleicht sollte man einfach nicht so geizig sein - ich meine Pizza Hawaii vom Lieferservice ..."
Als sie das hört, erstarrt Laura urplötzlich zur Salzsäure. Woher konnte ihre Gegenspielerin wissen, was Yvonne sich zum Essen bestellt hatte?
"Kein Wunder, dass da alles wieder aus einem rauswill", legt Zoe nach, woraufhin Johns Frau wissen will, woher sie davon weiß. "Ups", entfährt es der Ex-Killerin beinahe spöttisch. "Na ja, muss man eben aufpassen, was man so isst, oder was man so macht. Man weiß ja nie, was passiert?", deutet Zoe bedrohlich an.
In diesem Augenblick begreift Laura, in welcher Gefahr sich ihre Familie befindet, und ist nach dieser neuerlichen Drohung fassungslos. Ob sie gegen ihre Erzrivalin zurückschlagen wird, erfährst Du montags bis freitags, ab 19.40 Uhr, bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner