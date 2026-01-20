GZSZ: Als Laura Zoes Worte hört, erstarrt sie vor Schreck

Berlin - Das Giftspritzen-Duell bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " spitzt sich weiter zu, und nachdem Zoe wieder freie Hand hat, schlägt sie gnadenlos zu, denn dieser Machtkampf ist noch lange nicht vorbei .

Laura (r.) macht sich große Sorgen um ihre Mutter. © RTL / Rolf Baumgartner

Durch einen Zufall erfuhr Laura von dem Geständnis ihrer Widersacherin und versuchte, es prompt in ihren Besitz zu bringen, um ein Druckmittel in der Hand zu haben.

Sie hatte allerdings nicht damit gerechnet, dass die Ex-Agentin bereits Lunte gerochen hatte und ihr auf den Fersen war. Bei der Suche nach dem Dokument wird Laura in der Bank von ihrer Kontrahentin niedergeschlagen, die nun selbst wieder im Besitz des belastenden Materials ist.

Als Jo Gerner davon erfährt, ist er außer sich, denn jetzt müssen insbesondere Katrin, Laura, John und er selbst Zoes Rache fürchten. Und die lässt auch nicht lange auf sich warten.

Ausgerechnet bei Lauras Geburtstagsessen bricht Yvonne mit Magenkrämpfen zusammen und muss ins Krankenhaus. Dort trifft ihre besorgte Tochter auf Zoe, die ihr wahres Gesicht zeigt, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

"Wie schön, dass es Deiner Mutter schon wieder besser geht. Ist ja immer doof so was, vor allem, weil Du heute Geburtstag hast, oder? Sorry, habe ich eben vergessen: Herzlichen Glückwunsch", heuchelt das eiskalte Biest Anteilnahme.