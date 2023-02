GZSZ-Laura eskaliert! So reagieren die Fans auf ihre neue Intrige

Berlin - "Das hat sie nicht wirklich gemacht ...?" Diese Frage stellte der offizielle Instagram-Account von " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " kurz nach der Ausstrahlung der gestrigen Episode zu einem Foto von Laura Lehmann in den Raum.

Sunny (M.) und Jo Gerner können ihr Misstrauen gegenüber Laura nicht verbergen. © RTL / Rolf Baumgartner

Doch hat sie! Die Besitzerin des Mauerwerks steckt in arger Geldnot und weil ihr Stiefvater Jo Gerner die angeblich geforderten 200.000 Euro nicht überweisen will, sieht sie sich mehr und mehr in die Ecke gedrängt.

Um ihren Schwindel von der Schutzgelderpressung aufrechtzuerhalten und die Bedrohung echt wirken zu lassen hat das intrigante Biest zu drastischen Mitteln gegriffen.

Die Lehmann hat einen Überfall auf das Mauerwerk inszeniert und sich dafür sogar selbst in einem Barschrank die Finger eingeklemmt. Als sie die Tür zuschlägt, schreit sie unter Schmerzen laut auf.

Diese neuerliche Eskalation ihrer Figur kommt bei einigen Fans der TV-Serie gar nicht gut an. "Sie hätte sich mal lieber ihren Kopf gestoßen, dann käme sie vielleicht zur Besinnung", monierte ein Nutzer in der Kommentarspalte.

"Laura sollte eine stationäre Therapie machen. Das ist echt nicht normal", bemerkte eine andere Userin bei der Social-Media-Plattform und eine dritte befand: "Die läuft wirklich nicht ganz rund".