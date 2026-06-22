GZSZ-Matilda haut Erik raus: Mehr als nur eine nette Geste?

Berlin - Bei all dem Mord und Totschlag , den Lügen und dem Misstrauen, darf bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " die Romantik nicht zu kurz kommen und dabei scheint sich ein Liebes-Comeback anzubahnen.

Erik will John im "Mauerwerk" den Rücken freihalten und sorgt stattdessen für zusätzliche Schwierigkeiten. © RTL / Rolf Baumgartner

Während Yvonne trotz widriger Umstände um ihre Liebe zu Jo Gerner kämpfen möchte, kommen sich offenbar auch Matilda und Erik nach ihrer Affäre wieder näher.

Eigentlich hatte die Gerner-Tochter mit ihrem ehemaligen Lover abgeschlossen und ihm klargemacht, dass es keine Chance auf eine Versöhnung geben könne, da sie sich stets nur als zweite Wahl gesehen hatte.

Und doch bekommt sie ihn nicht aus ihrem Kopf, so sehr sie sich auch bemüht. Als sie mitbekommt, dass der Ex-Knacki in Schwierigkeiten steckt, überlegt sie nicht lange und boxt ihn raus, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Erik hat verpennt, das Public Viewing im "Mauerwerk" beim Lizenzgeber anzumelden und prompt flattert ihm eine Abmahnung ins Haus. Um John damit nicht zu belasten, will er die Sache selbst aus der Welt schaffen und bekommt Hilfe von unerwarteter Seite.

"Ick hab jehört, Du hast mich bei den Lizenz-Geilen rausjeboxt?", fragt Erik, als er seine ehemalige Flamme auf dem Kiez trifft. "Ja, keine große Sache", wiegelt Matilda ab.