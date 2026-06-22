GZSZ-Matilda haut Erik raus: Mehr als nur eine nette Geste?
Berlin - Bei all dem Mord und Totschlag, den Lügen und dem Misstrauen, darf bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" die Romantik nicht zu kurz kommen und dabei scheint sich ein Liebes-Comeback anzubahnen.
Während Yvonne trotz widriger Umstände um ihre Liebe zu Jo Gerner kämpfen möchte, kommen sich offenbar auch Matilda und Erik nach ihrer Affäre wieder näher.
Eigentlich hatte die Gerner-Tochter mit ihrem ehemaligen Lover abgeschlossen und ihm klargemacht, dass es keine Chance auf eine Versöhnung geben könne, da sie sich stets nur als zweite Wahl gesehen hatte.
Und doch bekommt sie ihn nicht aus ihrem Kopf, so sehr sie sich auch bemüht. Als sie mitbekommt, dass der Ex-Knacki in Schwierigkeiten steckt, überlegt sie nicht lange und boxt ihn raus, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Erik hat verpennt, das Public Viewing im "Mauerwerk" beim Lizenzgeber anzumelden und prompt flattert ihm eine Abmahnung ins Haus. Um John damit nicht zu belasten, will er die Sache selbst aus der Welt schaffen und bekommt Hilfe von unerwarteter Seite.
"Ick hab jehört, Du hast mich bei den Lizenz-Geilen rausjeboxt?", fragt Erik, als er seine ehemalige Flamme auf dem Kiez trifft. "Ja, keine große Sache", wiegelt Matilda ab.
Finden Matilda und Erik doch noch einmal zueinander?
Ihr Blick verrät, dass es wohl mehr als nur eine nette Geste war. Ein Knistern liegt in der Luft, als sich Erik bei ihr für die Hilfe bedankt, bevor sie ihm ihr rechtliches Vorgehen erläutert. "Janz schön abjezockt", stellt Tonis Ex bewundernd fest.
"War für einen guten Zweck", entgegnet Matilda. "Du hast mich oft genug gerettet, jetzt war ich mal dran", bemerkt sie und schaut ihm dabei lange und tief in die Augen.
Kurz bevor es zu einem Kuss kommen kann, werden sie ausgerechnet von Johanna gestört, der die Nähe zwischen den beiden nicht verborgen bleibt.
Sie ermutigt ihre Halbschwester, ihrem Herzen zu folgen. Matilda hört auf ihren Rat und geht doch wieder einen Schritt auf Erik zu.
Ob es für die beiden am Ende noch ein Happy End geben wird oder ob Erik doch lieber Toni in der schweren Zeit beisteht, die jetzt auf die Polizistin zukommen wird, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner