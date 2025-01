GZSZ-Matilda trifft auf K.-o.-Tropfen-Peiniger, ihre Reaktion überrascht

Matilda (l.) erfährt von Toni, wie schlecht es um Erik bestellt ist. © RTL / Rolf Baumgartner

Sie verfolgt einen Mann mit Sportkleidung und Basecap, der eine Tennistasche über der Schulter trägt, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Als er sich zu ihr umdreht, wird ihr bewusst, wen sie da vor sich hat: "Du bist es", konfrontiert sie ihren Gegenüber, doch der stellt sich zunächst unwissend.

"Du und Dein Kumpel, ihr habt mich unter Drogen gesetzt", behauptet Matilda. Der junge Mann geht erneut nicht auf die Anschuldigung ein und setzt seinen Weg unbeirrt fort.

So schnell lässt Jo Gerners Tochter aber nicht locker und stellt ihren mutmaßlichen Peiniger erneut zur Rede. "Bitte, ich muss wissen, was Ihr mit mir gemacht habt", fleht sie ihn an.

"Lass mich in Ruhe", fordert der sie auf, endlich abzuhauen. "Weißt Du eigentlich, wie sich das anfühlt, zwei Typen komplett ausgeliefert zu sein", stellt Matilda verbittert fest. "Was habt Ihr mit mir gemacht?", fragt sie ein weiteres Mal mit Nachdruck.