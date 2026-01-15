Wie weit wird GZSZ-Biest Zoe gehen? "Dieser Machtkampf ist noch lange nicht vorbei"
Berlin - Jetzt holt Zoe das Geständnis wieder ein. Mit dem Rücken zur Wand kennt die Ex-Agentin nur ein Mittel: Angriff ist die beste Verteidigung - mit Folgen für Laura.
Ihre Widersacherin erfährt eigentlich nur durch Zufall von ihrem Geständnis und will sich das natürlich zunutze machen. Mit einem Schlag wäre Zoe erledigt bzw. im Gefängnis.
Zur Erinnerung: Als Jo Gerner die Entführung ihrer Tochter Clara vorgetäuscht hat, erpresste er Zoe. Sie gestand, hinter der Vergiftung Gerners zu stecken.
"Dieses Geständnis ist Zoes größter wunder Punkt. Es steht für einen Moment in ihrer Vergangenheit, in dem sie bereit war, alles zu opfern, um ihr Kind zurückzubekommen. Lange glaubte sie, dieses Kapitel unter Kontrolle zu haben", erklärt Schauspielerin Lara Dandelion Seibert.
Nun aber gerät alles ins Wanken. Bekommt Laura das Geständnis in die Hände, könnte sie ihre Tochter womöglich nie wiedersehen. Doch Zoe wäre nicht Zoe, wenn sie nicht alles dafür tun würde, um genau das zu verhindern - auch wenn das bedeutet, in alte Muster zu verfallen.
Der GZSZ-Star verrät: "Die nächsten Wochen sind für Zoe ein emotionaler und moralischer Ausnahmezustand. Jede Entscheidung hat Konsequenzen. Ob sie einen Ausweg findet oder sich endgültig selbst in die Enge treibt, bleibt offen. Sicher ist nur: Dieser Machtkampf ist noch lange nicht vorbei."
GZSZ: Zoe reißt Geständnis an sich
Achtung, Spoiler: Laura will das Geständnis an sich nehmen, merkt aber nicht, dass Zoe ihr längst auf den Fersen ist. Die ehemalige Killerin ist fest entschlossen, alles zu tun, um das Geständnis an sich zu reißen und lässt Laura bewusstlos in der Bank zurück.
Der siegessichere Gerner muss nun Zoes Rache fürchten. Tatsächlich aber trifft es jemand vollkommen Unerwartetes: Yvonne muss mit heftigen Magenkrämpfen ins Krankenhaus. Nur Laura gegenüber lässt Zoe durchblicken, dass sie daran nicht ganz unschuldig ist.
"Als Yvonne nach einem gemeinsamen Essen plötzlich zusammenbricht, bringt das alles noch einmal auf eine neue, gefährliche Ebene. Für Zoe stellt sich die Frage, wie weit sie wirklich gehen würde, um sich und ihre Familie zu schützen. Gedanken an Flucht und radikale Lösungen rücken immer näher", so die GZSZ-Darstellerin.
Ob Zoe und Carlos tatsächlich die Stadt verlassen oder der Konflikt der zwei Powerfrauen noch weiter eskaliert, wird sich in den nächsten Tagen und Wochen zeigen. GZSZ läuft immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf Abruf auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner