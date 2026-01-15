Wie weit wird GZSZ-Biest Zoe gehen? "Dieser Machtkampf ist noch lange nicht vorbei"

Berlin - Jetzt holt Zoe das Geständnis wieder ein . Mit dem Rücken zur Wand kennt die Ex-Agentin nur ein Mittel: Angriff ist die beste Verteidigung - mit Folgen für Laura.

Carlos und Zoe (r.) bekommen zufällig von Lauras Plänen mit. © RTL / Rolf Baumgartner

Ihre Widersacherin erfährt eigentlich nur durch Zufall von ihrem Geständnis und will sich das natürlich zunutze machen. Mit einem Schlag wäre Zoe erledigt bzw. im Gefängnis.

Zur Erinnerung: Als Jo Gerner die Entführung ihrer Tochter Clara vorgetäuscht hat, erpresste er Zoe. Sie gestand, hinter der Vergiftung Gerners zu stecken.

"Dieses Geständnis ist Zoes größter wunder Punkt. Es steht für einen Moment in ihrer Vergangenheit, in dem sie bereit war, alles zu opfern, um ihr Kind zurückzubekommen. Lange glaubte sie, dieses Kapitel unter Kontrolle zu haben", erklärt Schauspielerin Lara Dandelion Seibert.

Nun aber gerät alles ins Wanken. Bekommt Laura das Geständnis in die Hände, könnte sie ihre Tochter womöglich nie wiedersehen. Doch Zoe wäre nicht Zoe, wenn sie nicht alles dafür tun würde, um genau das zu verhindern - auch wenn das bedeutet, in alte Muster zu verfallen.

Der GZSZ-Star verrät: "Die nächsten Wochen sind für Zoe ein emotionaler und moralischer Ausnahmezustand. Jede Entscheidung hat Konsequenzen. Ob sie einen Ausweg findet oder sich endgültig selbst in die Enge treibt, bleibt offen. Sicher ist nur: Dieser Machtkampf ist noch lange nicht vorbei."