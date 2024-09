GZSZ-Moritz betäubt Liebeskummer mit Alkohol und kommt auf dumme Idee

Um Luis zu vergessen, stürzt er sich voll in die Arbeit bei der Eventagentur. Als er dann zu Hause jedoch in ein leeres dunkles Zimmer kommt, beschleicht ihn ein starkes Gefühl von Einsamkeit, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Und so bleibt Moritz nichts anderes übrig, als seinen Freund zum Bus zu begleiten und Abschied von ihm zu nehmen .

Zwar haben sich die beiden letztendlich wieder angenähert und versöhnt - am Aus ihrer Beziehung hat das jedoch nichts mehr geändert, denn Ninas Sohn hat den Entschluss gefasst, Berlin zu verlassen und nach Graz zu fahren, um seine Gefühle für Adam zu ergründen .

Flo und Jonas (M.) können Moritz nicht davon abhalten, zu Luis nach Graz zu fahren. © RTL / Rolf Baumgartner

Alles in dem Raum erinnert ihn an seinen Freund und ihre gemeinsame Zeit. Er beginnt damit, seine Sachen aus dem Zimmer zu räumen, wobei ihm ein Hemd in die Hände fällt, das Luis zurückgelassen hat.

Als er daran riecht, kommen ihm sofort die Tränen und sein Blick fällt auf ein Foto aus gemeinsamen Zeiten, das auf der Kommode steht. Seine Trauer weicht allmählich Frust und er greift zu einer Flasche Alkohol, die in einem Regal steht.

Nachdem er einen großen Schluck genommen hat, sinkt er vollkommen in Tränen aufgelöst zu Boden und vergräbt sein Gesicht in Luis' Hemd.

In seinem Schmerz betrinkt sich Moritz und kommt auf eine dumme Idee: Er will nach Graz fahren, um Luis noch einmal zur Rede zu stellen. Als Flo und Jonas ihn nicht davon abhalten können, beschließen die zwei, ihn zu begleiten.

Ob Moritz seinen Plan durchzieht und tatsächlich zu Luis fährt, oder ob er doch noch rechtzeitig erkennt, dass der Trip sinnlos ist, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.