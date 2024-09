GZSZ: Sie ist die Neue im Kolle-Kiez und "vertraut nur einer Person"

Berlin - Die Zuschauer von " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " müssen sich wieder einmal mit einem neuen Gesicht vertraut machen, denn ab Montag flimmert Anna-Katharina Fecher (35) in der Daily Soap über die TV-Bildschirme .

Anna-Katharina Fecher (35) hat nach zwei Gastauftritten eine Hauptrolle bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ergattert. © RTL/Rolf Baumgartner

Obwohl, so neu ist ihr Gesicht ja eigentlich gar nicht, denn aufmerksamen Fans dürfte sie bekannt vorkommen. Die 35-Jährige trat nämlich bereits 2011 als Lydia Kuhl kurzzeitig in Erscheinung, bevor sie 2018 noch einmal in die Gastrolle der Julia Kempter schlüpfte.

Jetzt ist sie also zurück im GZSZ-Kosmos und darf sich über eine Hauptrolle in der beliebten Vorabendserie freuen. Sie wird fortan nämlich Matilda Kaltenbach verkörpern, das Kind, von der Jo Gerner fast 30 Jahre nichts wusste.

"Matilda ist die Tochter von Jo Gerner, der sie nach Berlin gelockt hat", erzählte Fecher in einem RTL-Interview. "Sie nimmt einen spannenden Job in Berlin an, ohne zu wissen, wie sie überhaupt dazu gekommen ist."

Bei ihrer Ankunft in der Spree-Metropole ist ihre Figur aber offenbar sehr skeptisch, denn "eins ist sicher: Matilda vertraut vorerst nur einer Person", kündigte die Schauspielerin an.