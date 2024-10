GZSZ: So reagiert Matilda auf Jo Gerners Geständnis

Joachim erzählt Matilda (M.) im Beisein ihrer Mutter Elinor die Wahrheit. © RTL / Rolf Baumgartner

Elinor ist extra nach Berlin gekommen, um zu verhindern, dass ihre Tochter die Wahrheit erfährt und will sie schnellstmöglich mit zurück nach Marbella nehmen.

Elinor habe ihren Kindern stets gesagt, dass ihr Erzeuger ein intriganter Egoist sei, mit dem man nichts zu tun haben wolle, erklärte Darstellerin Anna-Katharina Fecher (36) in einem RTL-Interview.

"Und vor drei, vier Jahren hat sie Matilda und Julian dann erzählt, dass er verstorben sei und dass sie froh sein können, ihn niemals kennengelernt zu haben", berichtete die 36-Jährige weiter.

Gerner wendet sich zunächst in einem Brief an seine Tochter: "Liebe Matilda, mein Interesse an Dir ist nicht rein geschäftlich. Ich habe vor ein paar Wochen von zwei leiblichen Kindern erfahren, Dich und Deinen Bruder Julian."

Als dann aber Elinor nach fast 30 Jahren plötzlich wieder im Kolle-Kiez auftaucht, muss er schnell handeln und hat keine andere Wahl, als ihr die Wahrheit mitten auf der Straße vor den Latz zu knallen.