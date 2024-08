GZSZ: So verlässt Johanna den Kolle-Kiez, aber wann kommt sie zurück?

Trotz aller Querelen verabschiedet sich Johanna (M.) liebevoll von ihren Eltern. © RTL / Rolf Baumgartner

Vielmehr hat sie das bereits getan, denn aufgrund der Vorlaufzeit bei den Dreharbeiten ist die vorerst letzte Klappe bereits vor einigen Wochen für sie gefallen.

"Meine Auszeit dauert nun schon einen Monat, und in dieser Zeit habe ich ein paar Ziele in Europa besucht", berichtete sie in einem RTL-Interview.

Und auch warum ihre Figur der beliebten Vorabendserie letztendlich den Rücken kehren wird, ist inzwischen bekannt.

"Johanna verlässt Berlin, um in Tokio die Assistenz der Projektleitung einer Management-Agentur zu übernehmen", erklärte Reschke.

Dieses Angebot wollte sie eigentlich erst gar nicht wahrnehmen, doch als ihre familiäre Situation durch ein düsteres Geheimnis stark belastet wurde, entschied sie sich letztendlich doch dafür, vorerst ein neues Kapitel in Japan aufzuschlagen "und dem stressigen Alltag in Berlin zu entfliehen".