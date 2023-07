GZSZ-Spoiler: Bei Zoe und John wird es "noch ordentlich Trubel" geben

John sucht in einem schwachen Moment ausgerechnet Trost in den Armen von Zoe. © RTL

Der Eventmanager schafft es einfach nicht, das Grab seiner vermeintlich toten Partnerin aufzusuchen, um einen Abschluss zu finden. Stattdessen ertränkt er seinen Kummer im Alkohol und lässt sich ausgerechnet in die Arme von Zoe fallen.

"Es gibt auch immer wieder schwache Momente und genau in diesem Moment und dann auch noch im Rausch des Alkohols erwischt Zoe ihn", gewährt John-Darsteller Felix von Jascheroff (40) in einem RTL-Interview einen Einblick in das Seelenleben seiner Figur. "John lässt sich fallen, will vergessen und lässt sich für einen kleinen Moment auf sie ein."

Nach einem ersten, professionellen Annäherungsversuch seitens der Ex-Agentin landen die beiden diesmal also tatsächlich miteinander im Bett.

Und Zoe scheint tatsächlich ernsthafte Gefühle für ihre einstige Zielperson zu entwickeln, bleibt deswegen sogar extra in Berlin. Doch kann das überhaupt funktionieren?