GZSZ-Spoiler: So sieht das traurige Ende von Laura Lehmann aus

Und so steht nun also die Beerdigung von Laura Lehmann an. Zu diesem Zweck haben sich Familie, Freunde und Kollegen aus dem "Mauerwerk" auf dem Friedhof versammelt, um Abschied von ihr zu nehmen.

Obwohl Laura für tot erklärt worden ist, will John weiter nach ihr suchen. © RTL / Rolf Baumgartner

Durch diese symbolische Zeremonie soll es Yvonne ermöglicht werden, sich endgültig von ihrer Tochter zu verabschieden, doch als es daran geht, ihre Rede vor den Trauergästen zu halten, wird die Physiotherapeutin von ihren Gefühlen übermannt.

"Meine liebste Laura, es vergeht kein Tag, keine Stunde, keine Minute, in der ich nicht an Dich denke und...", weiter kommt sie in dem Spoiler-Video nicht, weil es ihr sichtlich schwerfällt, die passenden Worte zu finden und dann auch noch auszusprechen.

Damit ist Laura also offiziell tot und begraben, allerdings will sich insbesondere John nicht damit abfinden. Er hegt weiter die Hoffnung, dass Laura am Leben sein könnte und geht neuen Hinweisen nach.

Wann und wie Laura am Ende doch wieder in Kontakt mir ihren Liebsten treten wird, ist bislang noch unbekannt.

Die Episode mit ihrer Beerdigung ist am 4. Juli ab 19.40 Uhr bei RTL und ab sofort auf RTL+ zu sehen.