GZSZ-Spoiler: Dieser Serien-Liebling verlässt nächste Woche den Kolle-Kiez

John (l.) muss sich vorerst wieder von seinem Kumpel Leon verabschieden. © RTL / Rolf Baumgartner

Leon war nach seiner Hochzeit mit Sarah Elsässer im Kolle-Kiez aufgeschlagen, wo seine neue Ehefrau für reichlich Wirbel sorgte. Schließlich ist sie seiner verstorbenen Frau Verena Koch wie aus dem Gesicht geschnitten.



Das machte besonders Philip zu schaffen, der Verena vor Jahren mit dem Auto anfuhr und sich für ihren Tod verantwortlich fühlte. Als Sarah dann plötzlich in seinem Behandlungszimmer saß, fiel der Chefarzt daher aus allen Wolken.

Achtung Spoiler!

Mittlerweile ist die Blondine aber gut in Berlin angekommen, sodass Leon sie guten Gewissens für eine geraume Zeit allein im Kiez lassen kann, um nach seinem Sohn Oskar zu schauen und in seinem Restaurant an der Ostsee nach dem Rechten zu sehen.

"Pass auf Dich auf Dickie", verabschiedet John sich von seinem Kumpel. "Wenn Du die Schnauze voll von Berlin hast, kommste einfach vorbei", schlägt der Koch ihm daraufhin einen Besuch am Meer vor.