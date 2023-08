GZSZ-Spoiler: Drama spitzt sich zu, Zoe schnappt sich Laura

Bei John und Laura deutet sich ein blutiger Showdown an. © RTL / Rolf Baumgartner

Zunächst aber versuchen es John und Laura mit Saschas Hilfe bei der Polizei. Enttäuscht müssen sie feststellen, dass es trotz zahlreicher Indizien äußerst schwierig wird, die Beamten auch tatsächlich zu überzeugen, ohne selbst verdächtigt zu werden. So müssen es die Kiezbewohner selbst in die Hand nehmen.

Vor allem Sascha will Zoe endlich aus der Reserve locken. Was sie aber nicht wissen: Zoe ist schon wieder auf dem Weg nach Berlin!

Wie gefährlich die ehemalige Agentin werden kann, wissen Laura und John spätestens durch den Mord an den Journalisten. Jetzt bekommen sie es selber zu spüren.

Ein GZSZ-Vorschauvideo zeigt bereits: Zoe bekommt Laura endlich zu fassen bzw. entführt sie.

Als John seine Freundin nicht in der Bachmann-WG finden kann, ahnt er bereits Böses. Statt Laura hat er Zoe am Handy: "Ist sie nicht in Paris? Ach nein, du hast ja nur so getan. Du weißt bereits, dass du das bitter bereuen wirst", stellt die enttäuschte Ex-Agentin klar. "Wenn du mich noch einmal veraschst, dann war's das mit deiner Süßen."