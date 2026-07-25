25.07.2026 10:58 GZSZ: Als sie das erfährt, bricht für Toni eine Welt zusammen

Für Toni kommt es bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" gerade knüppeldick und das Schlimmste steht ihr sogar erst noch bevor.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Für Toni kommt es bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" gerade knüppeldick und das Schlimmste steht ihr sogar erst noch bevor.

Am Krankenbett weiht Nina ihre Tochter in ihr düsteres Geheimnis ein. © RTL / Rolf Baumgartner

Toni erfährt, dass sie bei der Geburt vertauscht wurde