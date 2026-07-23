Sebastian Fitzek lehrt GZSZ-Stars das Fürchten: "Die haben Schiss ..."

Berlin - Sebastian Fitzek (54) hat mit Sicherheit schon des Öfteren die eine oder den anderen das Fürchten gelehrt. Bei seinem Auftritt am Set von " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " hat er aber aus einem anderen Grund Angst und Schrecken verbreitet.

Sebastian Fitzek (54) wird für eine private Lesung engagiert. © RTL

Zwar ist der 54-Jährige ein Medienprofi und hat schon zahlreiche Interviews gegeben oder öffentliche Lesungen gehalten, aber echte Dreharbeiten an einem Set sind dann doch nicht alltäglich für ihn.

Auf die Frage, ob er denn Angst davor habe, dass nicht alles auf Anhieb klappt, gab er in einem RTL-Interview eine amüsante Antwort.

"Ich glaube, die anderen haben eher Schiss, dass sie nicht so früh nach Hause kommen, und sind dann so ein bisschen gestresst", stellte der Autor lachend fest.

Fitzek schreibt seit 20 Jahren einen Bestseller nach dem anderen. Seine Romane wurden mehr als 20 Millionen Mal verkauft. Mit dem GZSZ-Auftritt erfüllt er sich einen kleinen Lebenstraum, wie er bereits im Mai andeutete.

Aber als dann tatsächlich der Anruf mit der Anfrage für die Gastrolle kam, sei er schon ein wenig nervös geworden, gab er zu, auch wenn er nur sich selbst spielt. "Oh Gott, oh Gott, nicht, dass ich jetzt alles ruiniere", habe er gedacht.