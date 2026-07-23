Sebastian Fitzek lehrt GZSZ-Stars das Fürchten: "Die haben Schiss ..."
Berlin - Sebastian Fitzek (54) hat mit Sicherheit schon des Öfteren die eine oder den anderen das Fürchten gelehrt. Bei seinem Auftritt am Set von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" hat er aber aus einem anderen Grund Angst und Schrecken verbreitet.
Zwar ist der 54-Jährige ein Medienprofi und hat schon zahlreiche Interviews gegeben oder öffentliche Lesungen gehalten, aber echte Dreharbeiten an einem Set sind dann doch nicht alltäglich für ihn.
Auf die Frage, ob er denn Angst davor habe, dass nicht alles auf Anhieb klappt, gab er in einem RTL-Interview eine amüsante Antwort.
"Ich glaube, die anderen haben eher Schiss, dass sie nicht so früh nach Hause kommen, und sind dann so ein bisschen gestresst", stellte der Autor lachend fest.
Fitzek schreibt seit 20 Jahren einen Bestseller nach dem anderen. Seine Romane wurden mehr als 20 Millionen Mal verkauft. Mit dem GZSZ-Auftritt erfüllt er sich einen kleinen Lebenstraum, wie er bereits im Mai andeutete.
Aber als dann tatsächlich der Anruf mit der Anfrage für die Gastrolle kam, sei er schon ein wenig nervös geworden, gab er zu, auch wenn er nur sich selbst spielt. "Oh Gott, oh Gott, nicht, dass ich jetzt alles ruiniere", habe er gedacht.
Sebastian Fitzek hat sich nicht intensiv auf GZSZ-Dreh vorbereitet
Intensiv vorbereitet auf die Dreharbeiten hat er sich nach eigener Aussage aber nicht. "Ich stolpere ja in die schönsten Dinge relativ naiv rein und gehe dann raus und denke: Oh Gott, zum Glück hast Du nicht so viel darüber nachgedacht, was hätte alles schiefgehen können", verriet der gebürtige Berliner.
Selbst in der Maske schien er noch ganz ruhig zu sein. "Also noch geht's - kurz bevor es losgeht, glaube ich, dann kriege ich Muffensausen", bemerkte der Literat.
Er habe festgestellt, dass er doch ziemlich viel Text habe. "Ich hab noch ein ganz gutes Kurzzeitgedächtnis. Also, ich hoffe, dass ich das alles behalten werde", erzählte er, während er für den Dreh zurechtgemacht wurde.
Diesen Wunsch äußerte auch Gisa Zach (52): "Hoffentlich kriegt der das hin", nahm sie den Schriftsteller scherzhaft am Set in Empfang. Es sei natürlich etwas ganz Besonderes, mit einem bekannten Autor drehen zu dürfen, "also hatte ich zumindest noch nie, aber ich hab eben schon gesagt: Hier geht es zack, zack", machte ihm die Yvonne-Darstellerin lachend klar.
Wie sich Sebastian Fitzek bei den Dreharbeiten geschlagen hat, siehst Du am Donnerstag und Freitag ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf Abruf bei RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner