GZSZ-Star Felix von Jascheroff im Dschungelcamp: Das rät Kollegin Chryssanthi Kavazi

Berlin - Die Katze ist aus dem Sack: GZSZ-Star Felix von Jascheroff (41) wird in der 17. Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" zu sehen sein, doch hat er sich das gut überlegt?

GZSZ-Star Felix von Jascheroff (41) kämpft ab dem 19. Januar um die Krone im Dschungelcamp. © RTL

Der Berliner tritt im "Dschungelcamp" jedenfalls nicht nur unter dem Motto "Dabei sein ist alles" an, sondern er will als erstes Mitglied von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" die Dschungel-Krone nach Babelsberg holen und Djamila Rowe (56) auf den Thron folgen.

Vor Felix haben sich seine (Ex-)Kollegen Eric Stehfest (34, 2022), Raul Richter (36, 2020), Felix van Deventer (27, 2019) und Serien-Halbbruder Jörn Schlönvoigt (37, 2015) vergeblich in der TV-Show versucht.

Aber hat sich der John-Darsteller den Gang in den australischen Busch auch "wirklich gut überlegt"? Diese Frage stellte sich zumindest seine Soap-Kollegin Chryssanthi Kavazi (34). "Also er hat auf jeden Fall ziemlichen Mut", bescheinigte sie ihm mit einem breiten Grinsen in einem RTL-Interview.

Und dann hatte seine GZSZ-Ehefrau auch noch den einen oder anderen "nützlichen" Tipp für den 41-Jährigen parat. Er solle sich doch nach Möglichkeit vorher eine Art Dschungel-Speck anfuttern, von dem er dann 14 Tage lang zehren könnte.