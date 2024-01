GZSZ-Star Felix von Jascheroff verlobt: "Habe 'Ja' zu meinem besten Freund gesagt"

Felix und seine bessere Hälfte sind bereits seit mehr als drei Jahren ein Paar , hängen ihr privates Glück aber in der Regel nicht an die große Glocke.

"Ich habe 'Ja' zu meinem besten Freund gesagt", schrieb Sophie in Englisch zu dem gemeinsamen Posting des Paares.

Nun haben die beiden die glückliche Nachricht auch mit ihren Fans geteilt. Ein Schnappschuss bei der Social-Media-Plattform zeigt den Darsteller von " Gute Zeiten, schlechte Zeiten ", wie er Alexandra in der verschneiten bayerischen Gemeinde Balderschwang über der Schulter trägt, wobei sie ihren Verlobungsring in die Kamera hält.

Demnach hat der Schauspieler seiner Liebsten den Antrag bereits kurz vor Weihnachten gemacht, genauer gesagt am 23. Dezember 2023.

Felix von Jascheroff ist auch bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" seit Herbst 2023 unter der Haube.

In Kürze müssen sich die zwei aber erst einmal trennen, denn der Berliner zieht am 19. Januar ins "Dschungelcamp" ein und tritt im australischen Busch an, um den Sieg erstmals ans GZSZ-Set zu holen.



Die Verlobungs-News hat natürlich auch bei seinen GZSZ-Kollegen jede Menge Anklang gefunden. "Soooo schön! Freu mich so für Euch!", jubelte Serien-Ehefrau Chryssanthi Kavazi (34).

Auch Nina Ensmann (39), die ihr erstes Kind erwartet, und Anne Menden (38) gratulierten und ließen Herzen für sich sprechen. Dem schlossen sich viele weitere Promis und Follower an.

Damit hat es Felix von Jascheroff seiner Serien-Figur gleichgetan. John heiratete in der Daily Soap nämlich im vergangenen Herbst nach vielen Irrungen und Wirrungen seine Laura.