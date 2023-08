Dieser GZSZ-Star will in die USA auswandern: Ein Ausstieg mit Ansage

Iris Mareike Steen (31) spielt schon seit längerer Zeit mit dem Gedanken, eines Tages nach Amerika auszuwandern. © RTL / Bernd Jaworek

Ende März erschien ihr Debüt-Album "Grau wird bunt" und schon kurze Zeit später wurde bekannt, dass die Schauspielerin im Juli und August mit ihrer Band bei drei Konzerten gemeinsam mit Matthias Reim (65) auftritt.

"Die kleine Iris auf so einer großen Bühne. Ich weiß diese Chance so sehr zu schätzen und empfinde es als extrem große Ehre", jubelte sie Ende Mai über die bevorstehenden Auftritte. Anschließend folgt dann im Dezember und Januar noch die "Grau wird bunt"-Tour.

Doch bei all dem Erfolg wird der GZSZ-Star der Daily Soap wohl nicht auf ewig treu bleiben, denn sie will sich in ihrem Privatleben noch einen großen Traum erfüllen.

In einem "RTL-Interview" teilte Iris Mareike, die bereits seit 2010 Lilly Seefeld in der Vorabendserie verkörpert, nämlich mit, dass sie nach wie vor den Wunsch hegt, eines Tages auszuwandern.