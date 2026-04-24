GZSZ-Star Lara Dandelion Seibert bricht im Live-TV in Tränen aus: Das ist der emotionale Grund

Berlin - Emotionaler Abschied live im TV: Beim RTL-Magazin "Punkt 12" brechen bei GZSZ-Star Lara Dandelion Seibert nach dem Serientod ihrer Rolle Zoe Vogt plötzlich alle Dämme.

Seit 2023 gehörte Lara Dandelion Seibert zum Cast von GZSZ. © RTL / Rolf Baumgartner

Der Grund ist eine Videobotschaft ihrer Serien-Kollegin Gisa Zach (51, spielt Yvonne Bode), die mitten ins Herz trifft.

"Du weißt, wie sehr ich dich hier am Set vermisse", eröffnete ihr die 51-Jährige.

Dann wurde sie noch emotionaler: "Wir werden uns nicht verlieren und uns für immer haben! Das ist ein großes Glück. Ich vermisse dich hier."

Spätestens in diesem Moment konnte Seibert ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. "Wir sind wirklich sehr, sehr eng", erklärte sie sichtlich bewegt und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Auch sie vermisse das Team und sei sehr dankbar für die Zeit am Set, verriet Seibert.

Der emotionale Auftritt, in dem sie ihre Zeit in der beliebten Vorabendserie Revue passieren ließ, markierte das Ende eines Kapitels: Nach rund drei Jahren verlässt Seibert die RTL-Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten endgültig. Ihre Rolle Zoe Vogt ist in der Serie gestorben.

Dass ausgerechnet die eiskalte Ex-Profikillerin ermordet wird, kommt für viele Zuschauer überraschend. Immerhin war es die frühere Agentin, die stets über Leichen ging und jeder noch so aussichtslosen Lage trotzte.