Warum Zoes Tod den GZSZ-Kiez noch lange beschäftigen wird: "Beginnt etwas, das alles verändert"
Berlin - Der Kolle-Kiez sucht einen Mörder: Wer hat Zoe umgebracht? Der Kreis der Verdächtigen: riesig. Die Geschichte trotz Tod: noch lange nicht vorbei. GZSZ wird zu einem waschechten Krimi. Nur, wer ist der Täter?
Ganz weit oben auf der Liste der Verdächtigen steht Jo Gerner. Dass er seine Familie nicht schützen konnte und Zoe nach dem missglückten Bombenattentat frei herumlaufen kann, nagt an dem Anwalt.
Er besorgt sich eine Waffe, nimmt diese auch aus dem Safe, aber hat er sie auch benutzt?
Klar ist: Zoe liegt tot in einer Blutlache in ihrem Apartment. Nur kurz nachdem sie sich einen Kampf mit Laura, die ihr Beweise unterschieben wollte, geliefert hat.
"Für ihre Tochter Clara ist es natürlich ein unfassbarer Verlust. Und auch im Kiez hinterlässt Zoe Spuren: Vielleicht gibt es bei einigen kurz so etwas wie Erleichterung, aber die hält nicht lange an. Denn mit ihrem Tod beginnt etwas, was alles verändert. Zoe wirkt weiter – auch über ihren Tod hinaus", verrät Schauspielerin Lara Dandelion Seibert.
Was sie damit meint: Ihr GZSZ-Aus ist damit zwar beschlossen, dennoch bleibt ihre Serienfigur weiterhin "präsent – in den Köpfen der Figuren und als treibende Kraft dieser Geschichte und der Storylines der kommenden Wochen. Der Konflikt ist nicht vorbei, sondern verlagert sich."
Serienfans müssen auf Details achten: Liste der Verdächtigen ist lang
Doch die Liste der Verdächtigen ist lang. Jeder könnte es gewesen sein. Speziell aus dem Gerner-Clan - sind Yvonne, Matilda, John und Co. doch nur knapp dem Tode entkommen. So heißt es für die aufmerksamen Serienfans in den nächsten Wochen: Augen auf!
"Hinweise tauchen auf – und verlieren wieder an Bedeutung. Alibis halten – oder zerbrechen. Die Wahrheit setzt sich Stück für Stück zusammen. Und genau dieser Krimi aus Spuren, Zweifeln und Wendungen macht die Geschichte so besonders."
Kurios: Für Zoe ist es schon der zweite Serientod. Der skrupellose GZSZ-Fiesling wurde bereits bei einer Geiselnahme von Yvonne vermeintlich erschossen, doch Totgesagte leben länger. Zoe kehrte überraschend zurück und verfiel schnell in alte Verhaltensmuster. Jetzt wirbelt die ehemalige Profikillerin auch nach ihrem Ableben noch ordentlich Staub auf.
"Zoe war keine Figur für einen leisen Abgang. Und genau deshalb endet ihre Geschichte auch nicht mit ihrem Tod – sie verändert nur ihre Form. Sie bleibt Teil der Handlung, auf eine andere, sehr wirkungsvolle Weise."
Die Frage, wer sie auf dem Gewissen hat, steht aber über allem. GZSZ läuft immer montags bis freitags, ab 19.40 Uhr, bei RTL und jederzeit auf Abruf auf RTL+.
Titelfoto: RTL