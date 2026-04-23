Warum Zoes Tod den GZSZ-Kiez noch lange beschäftigen wird: "Beginnt etwas, das alles verändert"

Berlin - Der Kolle-Kiez sucht einen Mörder: Wer hat Zoe umgebracht ? Der Kreis der Verdächtigen: riesig. Die Geschichte trotz Tod: noch lange nicht vorbei. GZSZ wird zu einem waschechten Krimi. Nur, wer ist der Täter?

GZSZ-Zoe in ihrem Element: Zum wiederholten Male hält sie eine Waffe in der Hand. © RTL

Ganz weit oben auf der Liste der Verdächtigen steht Jo Gerner. Dass er seine Familie nicht schützen konnte und Zoe nach dem missglückten Bombenattentat frei herumlaufen kann, nagt an dem Anwalt.

Er besorgt sich eine Waffe, nimmt diese auch aus dem Safe, aber hat er sie auch benutzt?

Klar ist: Zoe liegt tot in einer Blutlache in ihrem Apartment. Nur kurz nachdem sie sich einen Kampf mit Laura, die ihr Beweise unterschieben wollte, geliefert hat.

"Für ihre Tochter Clara ist es natürlich ein unfassbarer Verlust. Und auch im Kiez hinterlässt Zoe Spuren: Vielleicht gibt es bei einigen kurz so etwas wie Erleichterung, aber die hält nicht lange an. Denn mit ihrem Tod beginnt etwas, was alles verändert. Zoe wirkt weiter – auch über ihren Tod hinaus", verrät Schauspielerin Lara Dandelion Seibert.

Was sie damit meint: Ihr GZSZ-Aus ist damit zwar beschlossen, dennoch bleibt ihre Serienfigur weiterhin "präsent – in den Köpfen der Figuren und als treibende Kraft dieser Geschichte und der Storylines der kommenden Wochen. Der Konflikt ist nicht vorbei, sondern verlagert sich."