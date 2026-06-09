GZSZ: Als Yvonne diese Nachricht erhält, lässt sie alles stehen und liegen

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Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" hat sich das Täter-Karussell im Mordfall Zoe Lopez weitergedreht, sodass Lauras Familie ihre Freilassung feiern kann.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" hat sich das Täter-Karussell im Mordfall Zoe Lopez weitergedreht, sodass Lauras Familie endlich ihre Freilassung feiern kann.

John (r.) erfährt, dass Laura freigelassen wird - Jessica und Philip warten gespannt auf das Ergebnis.
John (r.) erfährt, dass Laura freigelassen wird - Jessica und Philip warten gespannt auf das Ergebnis.  © RTL / Rolf Baumgartner

John, Moritz und Yvonne haben hart darum gekämpft, Lauras Unschuld zu beweisen. Ihre Mutter hat für ihre Aussage sogar einen Bruch mit Joachim in Kauf genommen.

Letztendlich hat aber der Mord an Carlos zur Entlastung ihrer Tochter geführt, denn er wurde mit derselben Waffe erschossen wie seine Frau. Da Laura zum Tatzeitpunkt hinter Gittern saß, wird sie vorerst auch als Mörderin von Zoe ausgeschlossen.

Als John von ihrer Freilassung erfährt, ist er überglücklich und eilt sofort ins Gefängnis, um sie abzuholen. Und natürlich überbringt er auch Yvonne die gute Neuigkeit, die bei der Arbeit davon erfährt, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

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Die Physiotherapeutin hat gerade einen Termin mit einem Patienten, als plötzlich ihr Telefon klingelt. "Oh Gott, ich habe vergessen, mein Handy leise zu schalten", entschuldigt sie sich bei Herrn Lubich.

Ausgerechnet bei der Arbeit erhält Yvonne die gute Nachricht und lässt sofort alles stehen und liegen, um ihre Tochter zu besuchen.
Ausgerechnet bei der Arbeit erhält Yvonne die gute Nachricht und lässt sofort alles stehen und liegen, um ihre Tochter zu besuchen.  © RTL / Rolf Baumgartner

Yvonne ist überglücklich, als sie von Lauras Freilassung erfährt

Die Wiedersehensfreude zwischen Yvonne und Laura ist groß.
Die Wiedersehensfreude zwischen Yvonne und Laura ist groß.  © RTL / Rolf Baumgartner

Während dieser seine Übungen fortsetzt, stürzt sie zu ihrer Tasche, um ihr Mobilgerät auszuschalten. Als sie erkennt, wer sie anruft, entscheidet sich Yvonne jedoch kurzerhand, ranzugehen - nicht ohne sich ein weiteres Mal dafür zu entschuldigen.

"John?", meldet sie sich und hört gespannt zu, was er zu berichten hat. Dabei hellt sich ihre Miene immer weiter auf. "Entlassen, wirklich?", hakt sie freudig nach und kündigt an, sofort vorbeizukommen.

Und das sind keine leeren Worte, denn Yvonne bittet ihren Kunden erneut um Entschuldigung und bricht die Behandlung ab, womit Herr Lubich allerdings keinerlei Probleme hat, da er ohnehin schon sichtlich erschöpft ist.

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Als es wenig später in der Bachmann-WG an der Tür klingelt und Laura die Tür öffnet, ist die Wiedersehensfreude riesengroß: Endlich können sich Mutter und Tochter wieder in die Arme schließen.

Wer jetzt, da Laura wieder frei ist, in den Mittelpunkt der Ermittlungen rückt, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.

Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner

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