09.06.2026 11:38 GZSZ: Als Yvonne diese Nachricht erhält, lässt sie alles stehen und liegen

Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" hat sich das Täter-Karussell im Mordfall Zoe Lopez weitergedreht, sodass Lauras Familie ihre Freilassung feiern kann.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" hat sich das Täter-Karussell im Mordfall Zoe Lopez weitergedreht, sodass Lauras Familie endlich ihre Freilassung feiern kann.

John (r.) erfährt, dass Laura freigelassen wird - Jessica und Philip warten gespannt auf das Ergebnis. © RTL / Rolf Baumgartner John, Moritz und Yvonne haben hart darum gekämpft, Lauras Unschuld zu beweisen. Ihre Mutter hat für ihre Aussage sogar einen Bruch mit Joachim in Kauf genommen. Letztendlich hat aber der Mord an Carlos zur Entlastung ihrer Tochter geführt, denn er wurde mit derselben Waffe erschossen wie seine Frau. Da Laura zum Tatzeitpunkt hinter Gittern saß, wird sie vorerst auch als Mörderin von Zoe ausgeschlossen. Als John von ihrer Freilassung erfährt, ist er überglücklich und eilt sofort ins Gefängnis, um sie abzuholen. Und natürlich überbringt er auch Yvonne die gute Neuigkeit, die bei der Arbeit davon erfährt, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt. Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ) Doppelmord bei GZSZ: Nächster Serienliebling beißt überraschend ins Gras Die Physiotherapeutin hat gerade einen Termin mit einem Patienten, als plötzlich ihr Telefon klingelt. "Oh Gott, ich habe vergessen, mein Handy leise zu schalten", entschuldigt sie sich bei Herrn Lubich.

Ausgerechnet bei der Arbeit erhält Yvonne die gute Nachricht und lässt sofort alles stehen und liegen, um ihre Tochter zu besuchen. © RTL / Rolf Baumgartner

Yvonne ist überglücklich, als sie von Lauras Freilassung erfährt