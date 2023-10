GZSZ-Star Maria Wedig spricht über dunkle Tage: "Wäre daran kaputtgegangen"

Maria Wedig (39) hält zärtlich ihren kleinen Sohn im Arm, der wie ein Wunder für sie ist, nachdem sie sich bereits von ihrem Wunsch nach einem zweiten Kind verabschiedet hatte. © Screenshot/Instagram/mariawedig (Bildmontage)

Denn mit der zweiten Schwangerschaft wollte es einfach nichts werden, obwohl sie und ihr Ehemann Sven jahrelang versucht hatten, ein weiteres Kind zu bekommen, wie die Schauspielerin in einem RTL-Interview mitteilte.

"Es hat einfach nicht geklappt. Man wird als Frau ja mit einer gewissen Anzahl an Eizellen geboren, und da sind dann gute und schlechte dabei, und wenn die guten eben aufgebraucht sind, dann war's das!", analysierte die Promi-Dame ihre Situation nüchtern.

Doch in ihrem Innersten sah es ganz anders aus und sie musste sich schließlich mit dem Schicksal abfinden, dass die Familie nur zu dritt bleibt. "Ich muss meinen Frieden damit machen. Weil sonst, glaube ich, wäre ich daran auch kaputtgegangen", gab sie einen Einblick in ihr Seelenleben.

Ihr Arzt habe ihr sogar eine künstliche Befruchtung vorgeschlagen, was sie jedoch ablehnte. "Wenn wir noch kein Kind hätten, dann würden wir das mit Sicherheit ausprobieren, aber so soll's vielleicht einfach nicht sein und dann muss man das Glück ja auch nicht so herausfordern", erklärte die 39-Jährige.