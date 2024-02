GZSZ-Star Nina Ensmann zum ersten Mal Mama: "Überwältigt von so viel Liebe und Glück"

Berlin - Nina Ensmann (39) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die Darstellerin von " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " hat das freudige Ereignis am Mittwochmorgen mit einem kleinen Video bei Instagram verkündet.

"Wir sind überwältigt von so viel Liebe und Glück", sagte Ensmann in einem RTL-Interview . Ihr Baby sei das größte und schönste Geschenk, das sie sich vorstellen könnten.

Nina Ensmann hat am Freitag ihren vorerst letzten Auftritt als Jessica bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". © RTL/Rolf Baumgartner

Ende Oktober ließ die Jessica-Darstellerin überraschend die Baby-Bombe platzen.

"Es stellte sich heraus, dass die Schmetterlinge in meinem Bauch Deine kleinen Füßchen sind. Wir freuen uns auf Deine Fußspuren in unserem Leben und in dieser Welt", schrieb sie damals bei Instagram.

Die ersten Fußspuren hat der neue Erdenbürger nun also hinterlassen und das führte natürlich zu großem Jubel bei Familie, Freunden und Kollegen. GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (37) war einer der ersten Gratulanten in der Kommentarspalte.

Die glücklichen Eltern bedankten sich bei allen für die liebevolle Unterstützung während der Schwangerschaft und freuen sich jetzt auf jede Menge Zeit zu dritt.

Nina Ensmann befindet sich bereits seit Dezember in der Babypause und wird im Sommer am GZSZ-Set zurückerwartet. Ihre vorläufig letzte Szene als Jessica seht ihr am 9. Februar ab 19.40 Uhr bei RTL und schon jetzt auf RTL+.

Erstmeldung vom 7. Februar, 7.13 Uhr. Aktualisiert um 8.03 Uhr.