GZSZ-Streich geht schief: Carlos gerät in Lebensgefahr!

Nichtsdestotrotz begraben die beruflichen Rivalen kurzzeitig das Kriegsbeil, um den Tag am See mit Michi nicht zu ruinieren. Doch dabei kommt Tobias eine fatale Idee, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Tobias (l.) und Carlos (r.) wollen sich zusammenreißen, um Michis Junggesellenabschied nicht zu ruinieren. © RTL / Rolf Baumgartner

Die drei fahren also für einen gemeinsamen Angel-Trip an einen See, doch Carlos hat mit dem Fischfangen offenbar so gar nichts am Hut. "Jetzt entspann' Dich mal, Amigo, dann beißen die auch", rät ihm der Michi-Man, nachdem Carlos ungeduldig seine Angel eingeholt hat.

"Fische reagieren auf Erschütterung und Du pfefferst hier die ganze Zeit die Rolle auf den Steg", belehrt ihn Tobias. "Wat is', Jungs, gehen wir 'ne Runde schwimmen?", fragt der Ehemann in spe, um die Situation aufzulockern.

Während Tobias sofort zustimmt, lehnt Carlos dankend ab: "Tut mir leid, das ist mir egal, ob es Dein Tag ist - da gehe ich nicht rein!" Michi macht trotzdem den Anfang und springt voller Elan in den See. "Ey Carlos, bei Dir hat einer angebissen, glaube ich", ruft er seinem Kumpel entgegen, als er wieder auftaucht.

Der greift sofort zu seiner Rute und steht gefährlich nah am Rand des Stegs. Das bringt Tobias auf eine fiese Idee: Er stößt den Halbmexikaner von hinten ins Wasser. Der bekommt aber sofort einen Krampf im Bein und droht unterzugehen. Erst jetzt realisiert Katrins Mann den Ernst der Lage und springt hinterher.

Ob Tobias und Michi ihren Freund vor dem Ertrinken retten können und wie Carlos auf den fiesen Streich reagiert, erfahrt Ihr immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.