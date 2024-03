GZSZ-Toni muss sich entscheiden: Erleidet sie einen Rückfall?

Toni (r.) vertraute sich in ihrer Not Alicia an. © RTL / Rolf Baumgartner

Wir erinnern uns: Als sie während eines Einsatzes bei einem Schusswechsel in New York fast tödlich verletzt wurde, verschrieben amerikanische Ärzte der Ex-Polizistin ein schnell abhängig machendes Schmerzmittel, genauer: Oxycodon.

Nach ihrer Rückkehr in den Kolle-Kiez setzte sie alle Hebel in Bewegung, um an das Medikament zu kommen, bevor sie eine Therapie begann und ihrer Chefin die Sucht offenbarte.

Die Rechnung machte Toni aber ohne ihren ehemaligen Dealer, der nicht locker ließ. Silvio erpresste sie mit seinem Wissen und nahm sie sogar als Geisel. In einer Bank sollte sie ihr Konto räumen und ihm all ihr Geld geben.

Toni konnte sich aber zur Wehr setzen und wurde befreit. Während sie seitdem mit Erik wieder auf Wolke sieben schwebt, sieht es beruflich düster aus. Eine Rückkehr in den Polizeidienst ist ungewiss, dann konfrontiert auch noch eine Journalistin sie mit ihrer Medikamentensucht.

Die GZSZ-Wochenvorschau zeigt, dass die Lage weiter kritisch ist. Mit einem Frühjahrsputz in der WG will sich Toni auf andere Gedanken bringen. Als sie auch das Badezimmer auf Vordermann bringt, macht sie eine Entdeckung, die ihre Willenskraft auf die Probe stellt.