GZSZ: Toni macht mutigen Schritt und legt Geständnis ab

Toni bejaht: "Sozusagen. In New York haben sie mir dann Oxycodon verschrieben." Knappe seufzt und es entfährt ihr ein "Nein". Toni beteuert, zuvor nicht gewusst zu haben, dass sie abhängig sei. "Ich wollte in den Dienst, und die Tabletten haben geholfen. Als ich dann gemerkt habe, dass ich aufhören muss, habe ich gedacht, dass ich einfach die Dosis reduziere und es nach und nach ausschleichen kann", berichtet sie ihrer Chefin. Das erwies sich als Trugschluss.

Die GZSZ-Vorschau zeigt bereits, wie sie das Gespräch mit ihrer Chefin sucht. "Mach's nicht so spannend", will Kommissarin Knappe direkt wissen, wo der Schuh drückt.

Der Dealer setzte Toni (r.) unter Druck. © RTL / Rolf Baumgartner

In Berlin habe Toni dann die Dosis erhöhen müssen, "und dann ist es außer Kontrolle geraten", erklärt sie sich. Knappe will wissen, was passiert sei. "Zwei Jugendliche haben mir in der U-Bahn die Waffe geklaut, aber ich habe sie sofort wiederbekommen", gesteht die Polizistin, "aber es hätte auch anders ausgehen können."

Weil ihr kein Arzt in Berlin ein Rezept ausstellen wollte, habe sie sich "die Tabletten auf der Straße besorgt". Knappe fällt aus allen Wolken, als sie erfahrt, dass Toni den Dealer bei der Razzia laufen ließ.

"Bist du noch bei Trost? Damit hast du alleine deine Kollegen gefährdet", scheppert Knappe ihr entgegen. Auch macht Toni reinen Tisch und erzählt, dass der Dealer sie erpresst habe.

Ob Tonis Verhalten berufliche Konsequenzen hat und sie vielleicht ihren Dienst quittieren muss, erfahrt Ihr immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.