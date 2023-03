GZSZ: So erfährt Tuner von Jessicas Baby-Lüge - Ist jetzt alles aus und vorbei?

Berlin - Es war nur eine Frage der Zeit, bis Jessicas Lügengebäude bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " in sich zusammenbricht - aber so sollte Tuner wohl kaum die Wahrheit erfahren.

Ihr heißblütiger Ex bekam nämlich bereits Wind von der Lüge und geigt der Blondine gehörig die Meinung, als er ihr die unterschriebenen Scheidungspapiere vorbeibringt.

Zwar plagte Jessica das schlechte Gewissen, jedoch brachte sie es nicht fertig, ihrem Partner reinen Wein einzuschenken. Stattdessen gaukelte sie ihm vor, das Baby verloren zu haben. Allerdings erfährt der Upcycling-Buddy am Ende doch noch die Wahrheit, denn er wird zufällig Zeuge eines Streitgesprächs zwischen Jessica und Carlos, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

In dieser Situation die Beziehung mit einem weiteren Schwindel zu retten oder einen Neuanfang zu wagen, war sicherlich keine gute Idee, insbesondere weil Max immer wieder betonte, wie wichtig ihm Ehrlichkeit und Vertrauen sind.

Ninas Schwester ließ Max in dem Irrglauben, dass sie ein Kind von ihm erwartet , als der ihren Schwangerschaftstest entdeckte. Sie sah darin die einzige Möglichkeit, den sympathischen Kaffee-Millionär zurückzugewinnen.

Wie wird Tuner auf Jessicas Baby-Lüge reagieren? © RTL / Rolf Baumgartner

"Wie konnte ich das so lange nicht sehen, dass Du so eiskalt und abgefuckt bist?", knallt er seiner Ex-Frau unverblümt an den Kopf. "Max tut mir nur leid, er ist Dein nächstes Opfer!"



In diesem Augenblick kommt Tuner mit einem großen Strauß Rosen die Treppe herauf und hört die lautstarke Diskussion im Hausflur mit an. "Was soll das, ich liebe Max", betont Jessi.

"Du liebst niemanden, Jessica! Du belügst ihn von morgens bis abends", wirft Carlos ihr vor. "Zwischen Max und mir ist alles geklärt, wir sind ein Team", wehrt sie sich.

"Ihr seid ein Scheiß, oder warum hast Du mit mir geschlafen?", will Carlos wissen und droht seiner Verflossenen: "Am liebsten würde ich ihm alles erzählen, das mit der Schwangerschaft, mit dem Abgang - alles nur Fake!"

Um das zu verhindern, versucht Jessica den Bauunternehmer zu bestechen: "Was willst Du Carlos, willst Du Geld? Okay, das bekommst Du, aber Max darf das niemals erfahren!"

Zu spät, denn Tuner hat jedes einzelne Wort mitbekommen und seine Miene verfinstert sich augenblicklich. Wie wird er auf diese Offenbarung reagieren? Wird er trotzdem weiter zu Jessica halten, oder plant er etwa, sich für ihren Verrat an ihr zu rächen? Ihr erfahrt es immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.