GZSZ: Wann wird Jessicas Baby-Lüge auffliegen? "Versuch diesmal, es nicht kaputtzumachen"

Jessica schafft es einfach nicht, Max die Wahrheit über ihre Schwangerschaft zu beichten. © RTL / Rolf Baumgartner

Schließlich hatte sie Tuner schon einmal hintergangen und sich eigentlich nur an ihn herangemacht, um ihre Schulden bei Ex-Mann Carlos zu bezahlen.

Als Max hinter ihren Betrug kam, setzte er sie vor die Tür und wollte nichts mehr von ihr wissen, obwohl die Blondine in der Zwischenzeit echte Gefühle für ihn entwickelt hatte.

Auch ein zweiter Beziehungs-Anlauf scheiterte, denn als seine Kreditkarte verschwand, verdächtigte der Kaffee-Millionär umgehend wieder Jessica und trennte sich endgültig von ihr.

Doch dann fiel ihm ihr Schwangerschaftstest in die Hände und obwohl der negativ ausgefallen war, ließ sie ihn in dem Glauben, ein Kind zu bekommen. Denn plötzlich will Tuner doch noch einen weiteren Versuch mit ihr wagen. Dass sie in der Zwischenzeit auch noch einmal mit Carlos in der Kiste war, verschweigt Ninas Schwester ihm natürlich.

Sie hat zwar ein schlechtes Gewissen aufgrund der neuerlichen Lüge, zumal Max immer wieder betont, wie wichtig ihm Ehrlichkeit und Vertrauen sind, allerdings hat sie den Absprung bereits längst verpasst, wie eine GZSZ-Vorschau zeigt.