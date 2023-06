GZSZ und die Rückkehr des Richard Meyer: So will Erik an seinen Casino-Gewinn kommen

Berlin - Der dubiose Richard Meyer treibt bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " weiter sein Unwesen und bringt Erik, Tuner und Nihat langsam aber sicher so richtig in die Bre­douil­le.

Tuner (r.) leiht Erik 4000 Euro, damit der sich einen neuen gefälschten Pass zulegen kann. © RTL / Rolf Baumgartner

Zunächst hätte seine falsche Identität den Koch beinahe in ein US-Gefängnis gebracht, hätte Nihat nicht seinen Plan, sich mit dem gefälschten Ausweis die Einreise in die USA zu erschleichen, im letzten Moment durchkreuzt.

Und dann ist da natürlich noch diese ominöse Casino-Nacht in der Erik alias Richard Meyer im Drogenrausch satte 30.000 Euro abgeräumt hat. Blöderweise hat er aber vergessen, sich seinen Gewinn direkt auszahlen zu lassen.

Um den Betrag doch noch zu bekommen, müsste Erik noch einmal als Richie in Erscheinung treten, was ohne den falschen Pass allerdings schwierig wird, denn der ist mittlerweile in der Spree gelandet.

Der Ex-Knacki hat jedoch eine Idee: Er will sich ein neues Exemplar seines gefälschten Passes besorgen, um die Kohle abzuholen, bevor er Meyer ein für alle Mal beerdigt.

Zu blöd, dass ihm ausgerechnet Paul bei seinem Vorhaben dazwischenfunkt, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Die für den Zweit-Pass benötigten 4000 Euro hatte sich Fritsche zuvor bei Tuner geliehen, doch gerade als das Trio losziehen will, schließt sich ihnen der Blondschopf in dem Glauben an, dass sie an einen See fahren wollen.