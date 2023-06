GZSZ-Moritz in der Escort-Sackgasse: Nicht einmal seine kranke Mutter kann er besuchen

Am Telefon versucht er, ein geplantes Date mit Volker zu verschieben: "Hey Volker, ich wollte Dich eigentlich fragen, ob wir das Treffen auf morgen verschieben können? Meiner Mutter geht's nicht so gut", erklärt er seinem Auftraggeber.

Die tritt besonders zutage, als Mo seine Mutter im Krankenhaus besuchen will, wie eine GZSZ-Vorschau zeigt.

Moritz (l.) erkennt, dass er sich von Volker (r.) total abhängig gemacht hat. © RTL / Rolf Baumgartner

Der ist von der Absage, trotz der verständlichen Begründung, jedoch wenig angetan: "Tut mir leid, die Clubnacht ist für Sergio das Highlight und ich habe Dich angekündigt", lässt er seinen Protegé wissen.

"Und wenn ich ein bisschen später komme?", hakt Moritz nach. "Na so war das eigentlich nicht gedacht, dass ich um jedes Date betteln muss", zeigt Volker wenig Verständnis für Mos Lage, dem in diesem Moment seine Abhängigkeit augenscheinlich erst so richtig bewusst wird.

"Ja okay, dann sehen wir uns im Restaurant", lenkt Michis Sohn schließlich ein, woraufhin Volker erwidert, dass er sich freue. "Zieh das grüne Hemd an", gibt er ihm noch mit auf den Weg, bevor Moritz das Gespräch beendet und nachdenklich auf seinem Hotelbett sitzen bleibt.

