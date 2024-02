Nächster GZSZ-Star nimmt sich Auszeit, um "Kopf freizubekommen"

Wolfgang Bahro (63) nimmt sich regelmäßig längere Auszeiten bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", um sich anderen Projekten zu widmen. © RTL / Rolf Baumgartner

Wolfgang Bahro (63), den die Zuschauer als Jo Gerner kennen, wird sich "wie jedes Jahr eine kurze kreative Auszeit" gönnen, wie das GZSZ-Urgestein in einem RTL-Interview ankündigte.

Bahro wird bis Mitte März nicht mehr vor der Kamera stehen, "auch, um mich anderen Projekten zu widmen, für die ich sonst keine Zeit finde", erklärte der Schauspieler.

Diese regelmäßigen Pausen seien für ihn enorm wichtig, um "neue Inspirationen zu sammeln und den Kopf frei für frische Ideen und Ziele zu bekommen". Die diesjährige Pause möchte er unter anderem dazu nutzen, um ein Drehbuch zu schreiben.

Als Vorlage dient ihm dabei sein eigener Jugendroman "www.playtron.eu", den er für seinen Sohn David geschrieben hat.

In der Geschichte mit dem ungewöhnlichen Titel geht es um einen zehnjährigen Jungen, der von der Welt der Computerspiele gefesselt ist, bis sie eines Tages zur schrecklichen Realität wird und er sich mitten in einem Spiel und im Kampf gegen fiese Monster wiederfindet. Klingt in der Tat nach einem spannenden Filmstoff, wenn auch nicht gänzlich unbekannt.